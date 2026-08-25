Una médico de Ceuta denuncia el colapso: "La ciudad no aguanta más"

La médico de Urgencias del Hospital de Ceuta, Yaumara Socarrás, ha asegurado que la ciudad "no aguanta más" y ha rechazado que la situación pueda prolongarse hasta diciembre, como plantea el Gobierno. Socarrás ha denunciado que pese a los anuncios de contratación de personal sanitario ninguno de los nuevos efectivos es médico y que los servicios de urgencias siguen funcionando con los mismos profesionales que desde el primer día.

En La Noche de Cuesta, Socarrás ha combinado su testimonio como sanitaria con su voz como ciudadana. "Desde el punto de vista sanitario, creo que es una locura. No damos abasto", ha afirmado, señalando que la única autoridad que hasta ahora ha dado la cara ante los sanitarios ha sido el secretario de Estado Javier Padilla, en una reunión celebrada ese mismo día. "Nuestra ministra no vino, y en realidad tampoco ha habido soluciones sobre la mesa", ha denunciado.

Socarrás ha cuestionado los anuncios del Gobierno sobre la contratación de 60 y 90 efectivos. "Nadie desglosa cuáles son esos efectivos. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido médico. Seguimos los mismos desde el primer momento, algunos de baja, otros de vacaciones", ha señalado.

Heridas infectadas y sarna

La médico ha descrito la evolución del perfil de patologías atendidas. En las primeras semanas predominaron las descompensaciones diabéticas y unas fiebres de origen incierto. En las dos semanas previas a la entrevista, el patrón ha cambiado. "Lo que ha predominado son las heridas y los traumatismos, muchas heridas infectadas con focos de infección que ya están apareciendo", ha explicado. Ha confirmado además que siguen registrándose casos de sarna y lesiones cutáneas en fase de diagnóstico.

Como ciudadana, Socarrás ha ido más allá de los aspectos sanitarios. Ha rechazado que la solución pase por reubicar a los inmigrantes dentro de la ciudad y ha pedido una respuesta contundente que implique su salida. "No es que el pueblo esté deshumanizado y no quiera prestar ayuda. Es que estamos súper agotados", ha argumentado. También ha preguntado: "¿Cómo van a volver los niños al colegio en las condiciones en que está la ciudad y con la inseguridad que tenemos en las calles?" Ha reconocido que pese a la presencia constante de policías, guardias civiles y militares, los vecinos "nos sentimos todavía muy, muy inseguros".