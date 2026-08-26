Colegios blindados por militares y policías: así será el inicio del curso en Ceuta

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha anunciado un plan especial para garantizar la normalidad en la vuelta a las aulas. El Ministerio de Educación incrementará la vigilancia policial en los alrededores de los centros académicos y en los trayectos que realizan los estudiantes en la ciudad autónoma, una medida provocada por la tensión que atraviesa la zona debido a las recientes oleadas de inmigración ilegal.

Durante la celebración de la Junta Local de Seguridad, el alto cargo gubernamental ha subrayado que las autoridades persiguen que el calendario previsto no sufra alteraciones. "El curso escolar en Ceuta va a empezar justamente cuando estaba previsto", ha asegurado. De este modo, los docentes se incorporarán a sus puestos de trabajo el próximo 1 de septiembre, mientras que los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria lo harán una semana después, el día 8.

El dispositivo diseñado contará con diferentes cuerpos, incluyendo agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil e incluso miembros de las Fuerzas Armadas. Este operativo conjunto prevé una destacada presencia uniformada tanto en las inmediaciones de los colegios durante los horarios de entrada, salida y recreo, como en las paradas de autobús y demás rutas que emplean los menores.

Además del horario lectivo, las Administraciones se comprometen a intensificar la protección durante las tardes y noches. El propósito de este despliegue adicional es el de impedir intrusiones en las infraestructuras cuando los edificios se encuentren vacíos. Todo este reparto de efectivos correrá a cargo de las Fuerzas de Seguridad, que destinarán sus recursos atendiendo a las prioridades operativas, con especial atención a aquellos barrios considerados más problemáticos en la actualidad.

De la Rosa ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población y ha pedido a las familias ceutíes que depositen su confianza en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como en la Delegación del Gobierno. Ha insistido en que el derecho y el deber de la educación no puede verse interrumpido, por lo que el Ejecutivo asumirá su responsabilidad a la hora de preservar el orden público para los ciudadanos.

En paralelo a la vigilancia externa, ha confirmado que las instalaciones ya han sido inspeccionadas desde el punto de vista organizativo y material. Se han llevado a cabo labores de limpieza, reparaciones urgentes y se han instalado medios para denegar el paso a personas ajenas a los recintos formativos. Todo ello orientado a ofrecer un entorno propicio para el desarrollo académico.

Finalmente, ante el impacto emocional que la actual coyuntura genera en la población, se ultima un plan de acompañamiento psicosocial dirigido tanto al alumnado como a sus familias. El secretario de Estado ha reconocido que la presión de la actual crisis "se reproduce también en el alumnado", por lo que esta medida pretende ayudar a reducir los niveles de estrés y procurar un arranque de curso lo más apacible posible.