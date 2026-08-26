La Audiencia Nacional ha conseguido la detención del empresario vasco Alejandro Hamlyn por su presunta participación en un fraude de hidrocarburos. El empresario se encontraba fugado en Dubái desde hace años y la fontanera socialista Leire Díez le ofreció ventajas fiscales a cambio de información comprometida acerca de los hidrocarburos.
El sumario de las cloacas del PSOE recoge una conversación entre Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo, y los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn en la que piden a este último que intente apartar a José Antonio Choclán de la defensa de Aldama. Además, Hamlyn explica el negocio ilícito de los hidrocarburos procedentes de Venezuela. "Es una evasión de todo a lo bestia" cuyo origen sería la "compañía de la vicepresidenta del país", es decir, de la ahora dictadora venezolana Delcy Rodríguez. El empresario pide a la fontanera socialista un "papelito firmado" en el que se certifique que el Ministerio Fiscal iba a otorgarle un trato de favor si colaboraba con las cloacas del PSOE.
Según ha podido confirmar Libertad Digital, el Juzgado de Instrucción Central Número 1 de la Audiencia Nacional dictó una Orden Internacional de Detención (OID) que se ha saldado con la retención por parte de la Interpol del empresario en Abu Dabi. Hamlyn ha sido detenido este lunes y se encuentra custodiado por las autoridades a falta de ser trasladado a España y ser puesto a disposición judicial.
Hamlyn no solo se encuentra investigado por el fraude de hidrocarburos que habría llevado a cabo con su empresa Hafesa, que fue condenada a 153 millones de euros de multa en un proceso en el que Hamlyn se encontraba fugado, sino que este también está imputado por haber realizado un supuesto soborno a un agente de la Policía Nacional destinado en la Audiencia Nacional con el objetivo de que destruyera pruebas del caso en el que se encontraba imputado.
"Una evasión de todo" desde Venezuela
En la citada conversación con Leire Díez, los presuntos participantes de la cloaca del PSOE se interesaron por sus relaciones con Venezuela y por el fraude de hidrocarburos pidiéndole al empresario vasco que les informe de cómo funciona el negocio. Este se explaya en la explicación. Habla de una empresa de Aldama en Ginebra y asegura que el petróleo "se compra en República Dominicana con un general" que es "amigo" de Hamlyn. Después ahonda en cómo el petróleo venezolano llega ilegalmente a España.
Hamlyn: El fuel al final se lo vendió a otra empresa que lo vendió el fuel y cambiaron los papeles por Curazao. También los tengo. Llegó aquí, sí. Llegó a Algeciras. Tengo los barcos, tengo todo. Lo compró uno de Gibraltar, que el dueño –de la empresa— es amigo mío. Eso va directamente a las navieras. Estás hablando de un producto de un fueloil en un mercado, yo creo que ahí lo vendieron a Firmed High. Estás hablando de un producto que vale 30 dólares el barril frente a 100 aquí. Estás hablando de una evasión de todo a lo bestia. Son otros mercados y sobre todo, que hay sanciones americanas. Cuando el producto de Venezuela ha estado sumamente barato ha sido por las sanciones americanas. Solo puedes trabajar con la licencia FAC. En este caso, ellos lo que han hecho ha sido contrabando y han traído el producto a una compañía que es de un amigo mío, por cierto. Aquí se los habían fiado. Este lo metían en sus tanques con otro origen y lo vendían en un bunkering. Eso es lo que han estado haciendo. Ahí es donde han ganado el dinero grande. y la compañía que hacía eso es de la vicepresidenta del país, que tiene a su sobrino de testaferro. Yo los conozco. Yo os puedo traer a la mesa a otro que va a contar absolutamente todo si yo lo llamo.