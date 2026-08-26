La Audiencia Nacional ha conseguido la detención del empresario vasco Alejandro Hamlyn por su presunta participación en un fraude de hidrocarburos. El empresario se encontraba fugado en Dubái desde hace años y la fontanera socialista Leire Díez le ofreció ventajas fiscales a cambio de información comprometida acerca de los hidrocarburos.

¿Qué es la trama de hidrocarburos? La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia. Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación. La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos. La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos. Leer más

El sumario de las cloacas del PSOE recoge una conversación entre Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo, y los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn en la que piden a este último que intente apartar a José Antonio Choclán de la defensa de Aldama. Además, Hamlyn explica el negocio ilícito de los hidrocarburos procedentes de Venezuela. "Es una evasión de todo a lo bestia" cuyo origen sería la "compañía de la vicepresidenta del país", es decir, de la ahora dictadora venezolana Delcy Rodríguez. El empresario pide a la fontanera socialista un "papelito firmado" en el que se certifique que el Ministerio Fiscal iba a otorgarle un trato de favor si colaboraba con las cloacas del PSOE.

Según ha podido confirmar Libertad Digital, el Juzgado de Instrucción Central Número 1 de la Audiencia Nacional dictó una Orden Internacional de Detención (OID) que se ha saldado con la retención por parte de la Interpol del empresario en Abu Dabi. Hamlyn ha sido detenido este lunes y se encuentra custodiado por las autoridades a falta de ser trasladado a España y ser puesto a disposición judicial.

Hamlyn no solo se encuentra investigado por el fraude de hidrocarburos que habría llevado a cabo con su empresa Hafesa, que fue condenada a 153 millones de euros de multa en un proceso en el que Hamlyn se encontraba fugado, sino que este también está imputado por haber realizado un supuesto soborno a un agente de la Policía Nacional destinado en la Audiencia Nacional con el objetivo de que destruyera pruebas del caso en el que se encontraba imputado.

"Una evasión de todo" desde Venezuela

En la citada conversación con Leire Díez, los presuntos participantes de la cloaca del PSOE se interesaron por sus relaciones con Venezuela y por el fraude de hidrocarburos pidiéndole al empresario vasco que les informe de cómo funciona el negocio. Este se explaya en la explicación. Habla de una empresa de Aldama en Ginebra y asegura que el petróleo "se compra en República Dominicana con un general" que es "amigo" de Hamlyn. Después ahonda en cómo el petróleo venezolano llega ilegalmente a España.