Julio Martínez Martínez no es la única persona que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría utilizado para encubrir el supuesto cobro de mordidas a cambio de su influencia en administraciones públicas; sino que Julito habría incluido a sus hermanos en el complejo entramado societario vinculado a la trama. La magnitud de esta red de sociedades se desvela con el papel de Manuel Martínez Martínez, quien está vinculado a casi un centenar de empresas que siguen activas.

El amigo y pagador de Zapatero recibió el control administrativo de once empresas de su hermano Manuel tras el rescate de Plus Ultra. El presunto testaferro de Zapatero utilizó al menos nueve de estas para supuestamente canalizar pagos sujetos a la investigación por valor de más de 800.000 euros. Este esquema societario adquirido tras el rescate insta a los investigadores a pensar que Julio Martínez Martínez y Zapatero habrían programado crear la estructura de sociedades instrumentales para esconder las comisiones ilegales.

Según ha podido saber Libertad Digital mediante una investigación propia, el hermano de Julio Martínez Martínez consta como vinculado a 94 sociedades que continúan en activo. La inmensa mayoría de estas no tienen página web ni local comercial, ni siquiera teléfono o algún modo de contacto para entablar relaciones comerciales con la compañía. Es más, casi la totalidad de las mismas no presentan actividad continuada a pesar de no haber sido liquidadas. Esto no quiere decir que se utilicen todas ellas como sociedades instrumentales sin actividad conocida para encubrir supuestas comisiones ilegales; aunque sí que otorga una dimensión de las ramificaciones de la investigación que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional tiene sobre la mesa.

De hecho, por el momento, la mayoría de estas sociedades no consta en los sucesivos informes que la Policía Judicial ha ido entregando al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama; mientras que, por el contrario, sí constan las nueve sociedades que Manuel cedió a su hermano Julio tras el rescate y que este último utilizó para mover las supuestas mordidas procedentes de Plus Ultra.

En concreto, de las 94 empresas vinculadas a Manuel, este es administrador —en su mayoría administrador único, en ocasiones mancomunado y en otras figura como consejero o apoderado— en 76 de ellas. Sus sedes sociales se reparten por varias ciudades de la geografía española, sin embargo, se concentran en las localidades alicantinas de Petrer y Elda; de donde es originaria la familia Martínez Martínez. En esta última es donde mantiene varias de sus sociedades, en un domicilio ubicado en un bloque de viviendas de la familia donde Julito también sitúa el domicilio social de numerosas empresas con las que actúa. En esa misma vivienda fue detenido Manuel Martínez Martínez en diciembre de 2025.

Empresas de las que es administrador o consejero Manuel Martínez

De otras dos empresas, Manuel consta como socio. Por último, el hermano de Julio es poseedor del 100% de las acciones de 16 empresas. La sede social de las mismas se reparte entre las mencionadas ubicaciones y las provincias de La Coruña, Murcia, Albacete, Toledo, Pontevedra, Madrid y Granada. En su mayoría presentan un bajo capital social y su actividad es variada: actividad inmobiliaria, pesca, comercio al por menor de alfombras, informática, agencias de viajes, transporte de mercancías… En cuanto a la sede social de una de ellas, INVERCASMA SL, Libertad Digital ha podido comprobar que se trata de un domicilio particular ubicado en el madrileño barrio de Chamberí el que dejó de vivir, según han apuntado diversos vecinos, Manuel Martínez Martínez "hace, al menos, alrededor de dos décadas".

Otras empresas vinculadas a Manuel Martínez

La UDEF sostiene que existe un patrón repetitivo de control unitario de carácter familiar en el que también se encuentran incluidos sus otros dos hermanos, Rafael y José Enrique Martínez Martínez. El análisis de los objetos sociales excesivamente amplios y de la sucesión reiterada de cargos entre Julio, Manuel, Rafael y José Enrique demuestra, a ojos de la Policía Judicial, que los hermanos Martínez Martínez actuaban de manera coordinada para enmascarar al verdadero beneficiario y líder del entramado, que la policía sitúa en la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Asimismo, el Ministerio Público explica en sus informes que las sociedades rotadas entre los hermanos carecen de lógica económica ordinaria y sirven únicamente para dispersar los capitales de la red.