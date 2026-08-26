Exteriores dice que "no constan españoles afectados o ilocalizables" por la riada en Nepal

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no tiene constancia, por el momento, de que haya españoles afectados o ilocalizables tras la riada que ha golpeado el norte de Nepal y que deja un balance provisional de 160 muertos y 700 desaparecidos.

Esta tarde, las autoridades de Nepal aseguraron que dos ciudadanos españoles figuran entre los extranjeros desaparecidos tras la riada, que arrasó varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China) y causó además graves daños en carreteras, puentes, asentamientos e infraestructuras.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han informado de que la embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario en Nepal están "al corriente" de la situación y haciendo el oportuno seguimiento, preparados para prestar la asistencia consular que sea necesaria. Y añaden que "por el momento no constan españoles afectados o ilocalizables".

Casi 400 turistas desaparecidos

Por su parte, la Junta de Turismo de Nepal ha indicado a medios locales que cerca de 400 turistas, todos ellos peregrinos que se dirigían al monte Kailash, en Tíbet, se encuentran de momento en paradero desconocido ante la imposibilidad de comunicarse a medida que continúan las inundaciones.

Las autoridades han situado en 384 los turistas con los que se ha perdido el contacto, de los cuales al menos 93 son nepalíes y 291 extranjeros. Las primeras informaciones apuntan a que 105 serían indios, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, uno australiano y otro neerlandés. El resto de nacionalidades no han sido reveladas.

Las autoridades de Nepal han pedido a los turistas mantener la calma, estar informados y seguir en todo momento las instrucciones oficiales de seguridad dadas por las autoridades pertinentes.