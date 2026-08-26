Un emotivo homenaje a la Policía Nacional en Ceuta hace llorar a una agente

La tensión acumulada durante las últimas semanas en Ceuta ha dejado una de las imágenes más impactantes de las protestas celebradas frente a la Delegación del Gobierno. Una agente de la Policía Nacional desplegada ante el edificio rompió a llorar durante la concentración y tuvo que ser relevada por uno de sus compañeros. Unas lágrimas que sirven como reflejo del caos y desolación que está viviendo la sociedad de Ceuta en estos momentos tan delicados.

La escena se produjo mientras cientos de ceutíes mostraban su malestar por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la situación que atraviesa la ciudad. Entre los asistentes había vecinos con banderas de España y durante la protesta se sucedieron los aplausos dirigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegados en la zona.

Fue durante uno de esos momentos cuando una de las policías situadas frente a la entrada de la Delegación del Gobierno no pudo contener las lágrimas. La agente permanecía junto al resto del dispositivo policial encargado de proteger el edificio y finalmente tuvo que abandonar momentáneamente su posición para ser sustituida por un compañero.

La imagen refleja también el desgaste que está provocando la crisis entre los miembros de las Fuerzas de Seguridad destinados en Ceuta, que llevan semanas trabajando en una situación excepcional. Algunos de los vecinos presentes en las movilizaciones han descrito públicamente escenas de policías con "lágrimas de impotencia" ante lo que está ocurriendo en la ciudad.

Las protestas llegan después de semanas marcadas por la crisis migratoria y por las críticas de vecinos, sanitarios y representantes políticos a la gestión realizada por el Ejecutivo socialista. Los manifestantes reclamaron soluciones ante una situación desbordada que continúa condicionando la vuelta a la normalidad en Ceuta y han mostrado, al mismo tiempo, su apoyo a los agentes encargados de mantener la seguridad.