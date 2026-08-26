Sánchez comparecerá en el Congreso el 3 de septiembre, más de un mes después de la invasión de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá finalmente en el Congreso de los Diputados el 3 de septiembre a las 9:00 horas para dar cuenta de la gestión realizada por el Ejecutivo socialista en Ceuta. De este modo, Sánchez comparecerá más de un mes después de la invasión, y lo hará también después de haber estado más de tres semanas de vacaciones en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, sumado a una escapada de fin de semana en Andorra.

En un primer momento la comparecencia del Presidente del Gobierno se había anunciado para el día 9. Sin embargo, pocas horas después, con la presión de la oposición y algunos de los socios se ha fijado la nueva fecha para el jueves de la próxima semana provocando así otro contratiempo para el Gobierno, que quería adelantarse a la oposición para retrasar al máximo la comparecencia de Sánchez.

Por conseguirlo, el Ejecutivo había solicitado la comparecencia de Sánchez unas horas antes de la Diputación Permanente del Congreso, que tiene lugar este miércoles y en la que se debate la propuesta del Partido Popular para que el presidente sea llamado a comparecer urgentemente en sesión plenaria para rendir cuentas sobre la invasión de Ceuta. Los populares también reclaman que se convoque a otros diez ministros, entre ellos los ocho que ya tienen agendada su cita para dar explicaciones en comisión en la Cámara Baja.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró este martes que el presidente daría la cara "por supuesto" en el Congreso para dar cuenta de la crisis migratoria de Ceuta, aunque no concretó la fecha señalando que "no maneja la agenda" del jefe del Ejecutivo.

La inacción tanto de Pedro Sánchez como del Gobierno en su conjunto ha sumido a Ceuta en una crisis migratoria sin precedentes después de la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos a la ciudad española. Crisis que sigue sin resolver el Ejecutivo socialista, que ha esperado varias semanas para tomar cartas en el asunto. Sobre todo Pedro Sánchez, que ha sido el primer ministro europeo con más vacaciones después de estar casi un mes ausente en plena invasión.