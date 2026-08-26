Sánchez se vuelve a ir de vacaciones: "Viaje privado" con Begoña Gómez a un hotel de gran lujo en Andorra

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido, finalmente, crear un mando único para gestionar la crisis de Ceuta, 25 días después de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos y después de haber defendido durante semanas que ya existía coordinación suficiente. Parecía que, por fin, Pedro Sánchez decidía volver al trabajo, pero no. Según publica ABC, el presidente del Gobierno retomará su descanso estival apenas 48 horas después de celebrar el Consejo de Ministros y el Consejo de Seguridad Nacional.

El presidente del Gobierno -según esta información que cita fuentes gubernamentales- vuelve a abandonar el Palacio de la Moncloa rumbo a Andorra. Se trata de un "viaje privado" junto a su mujer, Begoña Gómez. Se hospedarán en el complejo hotelero más exclusivo de Soldeu, el Sport Hotel Hermitage & Spa de cinco estrellas gran lujo. La pareja tendría previsto permanecer allí hasta el próximo domingo 30 de agosto.

Ya en 2025, recuerda ABC, Sánchez y su esposa reservaron una planta completa de este establecimiento del Principado para alojar a los escoltas y disfrutar de mayor intimidad.

Crisis de Ceuta

Pedro Sánchez no considera necesaria su presencia a pesar de la crisis que vive Ceuta. Tras la invasión territorial, el presidente del Gobierno tan solo interrumpió sus vacaciones en el Palacio de La Mareta de Lanzarote unas horas, el pasado 31 de julio. Acudió a la frontera del Tarajal, hizo unas declaraciones, y retomó como si nada su descanso en La Mareta ese mismo 31 de julio. Ha permanecido en Lanzarote hasta el pasado lunes 24 de agosto.

Para este nuevo viaje a Andorra, ABC señala que Sánchez habría despejado su agenda hasta el lunes.