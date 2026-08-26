Tercer desembarco en una semana en Cartagena: otra lancha deja a 50 inmigrantes

Una embarcación con alrededor de medio centenar de inmigrantes ha alcanzado este miércoles por la mañana la costa de Cartagena, en el tercer desembarco registrado en la zona en apenas una semana.

Según ha informado EFE, la embarcación ha llegado a las 7:36 horas a la Cala de los Dentoles, también conocida como Cala Dorada y situada en el parque regional de Calblanque. Un agente medioambiental ha presenciado el desembarco y se ha dado aviso al Centro de Coordinación de Emergencias 112, que ha activado el dispositivo habitual de atención a los inmigrantes tras su llegada a tierra.

La llegada se ha producido sólo cuatro días después de que otra embarcación alcanzara la misma cala con 49 personas a bordo, nueve de ellas menores de edad.

A estos dos episodios se suma el registrado el pasado 19 de agosto en Cala del Barco, en Cabo Tiñoso. En aquella ocasión, una lancha rápida desembarcó a 62 personas en la costa cartagenera ante la presencia de varios bañistas, que grabaron la llegada.

López Miras reclama más medios

El presidente autonómico, Fernando López Miras, ya había remitido esta semana una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar un refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil y de los medios marítimos y tecnológicos.

Tras la nueva llegada de este miércoles, López Miras ha denunciado a través de sus redes sociales que "otra lancha rápida con inmigrantes ha llegado esta mañana a las costas de la Región con total impunidad".

"Ante la gravedad de la situación, el Consejo de Gobierno se reúne mañana en Cartagena. La dejación de funciones del Gobierno de España es inadmisible, no puede ser que la Guardia Civil siga sin medios para frenar a las mafias. Exigimos el control de nuestro litoral, esto tiene que acabar ya", ha afirmado el presidente murciano, que asegura seguir "a la espera" de una respuesta de Sánchez.

Otra lancha rápida con inmigrantes ha llegado esta mañana a las costas de la #RegióndeMurcia con total impunidad. Ante la gravedad de la situación, el Consejo de Gobierno se reúne mañana en Cartagena. La dejación de funciones del Gobierno de España es inadmisible, no puede ser… pic.twitter.com/ZAKvsmjgg7 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) August 26, 2026

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, también ha reclamado al Gobierno central que incremente la vigilancia de la costa y destine más recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ante el agravamiento de la crisis de pateras en #Cartagena, mi reunión con sindicatos y asociaciones profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil se aplaza a mañana para que al encuentro asista el Presidente de la Comunidad Autónoma. https://t.co/2WsKdWrheR — Noelia Arroyo (@NoeliaArroyoHer) August 26, 2026

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha rechazado, sin embargo, las críticas del Ejecutivo autonómico y ha acusado a López Miras de generar una "innecesaria alarma social". Además, ha anunciado el refuerzo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil con una embarcación llegada a Cartagena.