Torres insiste en que el CNI no avisó de la avalancha en Ceuta y aísla a Robles

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha respaldado la versión del Gobierno de España insistiendo que en los días previos a la invasión de Ceuta, el pasado 30 de julio, "no hubo comunicación" de que fuesen a llegar "decenas de miles de personas" a la ciudad autónoma.

De este modo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha apoyado las declaraciones realizadas por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, quien subrayó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que el Gobierno no recibió "ningún informe" por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informando sobre la posibilidad de que se produjese una entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ya que asegura que de haber sido así, el Ejecutivo se hubiera activado con medidas extraordinarias para evitarlo.

Un respaldo a la Administración de Pedro Sánchez que llega después de que Margarita Robles, ministra de Defensa, afirmase durante la Comisión de Defensa del Congreso celebrada el martes que el CNI realizó su trabajo monitorizando la situación y trasladando a la Delegación del Gobierno y a las Fuerzas de Seguridad que habían detectado una convocatoria para entrar a nado en la ciudad autónoma con motivo de la fiesta de Marruecos.

Asimismo, Ángel Víctor Torres asegura que el ministro del Interior fue "claro" en sus declaraciones, pues afirma que todos los días "se reporta" la situación que se vive en Ceuta, en la cual "había habido un aumento de unas mil personas en siete días", sin embargo niega que existiese dicha comunicación por parte del CNI, "en ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas", explicó Torres en una entrevista para la cadena SER.

Una "reflexión propia" de la ministra

Preguntado por las palabras de la ministra de Defensa en las que reconocía la demora con la que se había actuado en la ciudad autónoma, asegurando que se "había llegado tarde", el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha calificado las palabras de Robles como "una reflexión propia" que ella realizó, mientras que, respecto a la respuesta a la invasión, ha admitido que "las cosas siempre pueden ser mejorables".

Asimismo, ha hecho hincapié en que "no es sencillo" hacer frente a "una crisis de esta envergadura" mientras que defendía que desde el Gobierno central se está trabajando "con el mayor de los esfuerzos" con el objetivo de "alcanzar esa normalidad".