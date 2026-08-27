El Gobierno trasladará a los menas de Ceuta a la península y descarta "devoluciones masivas" como piden Marruecos y PP

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha anunciado este jueves que todos los menas -menores extranjeros no acompañados- llegados desde Marruecos en la invasión de Ceuta se quedarán en España y que pronto serán trasladados a la Península desde la ciudad autónoma "respetando los derechos humanos" y con un sistema "garantista".

Para ello, el Gobierno y la mayoría de comunidades autónomas han aprobado destinar 25 millones para la manutención de estos menores en Ceuta. La ministra ha defendido esta decisión diciendo que no llevarán a cabo las "devoluciones masivas de niños como piden el Partido Popular y Marruecos" apuntando a la complejidad que ello conllevaría.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha rebajado esta semana de 2.900 a alrededor de 1.500 la cifra de menas que se encuentran en Ceuta, después de que la Policía Nacional revisara y depurara sus registros informáticos, según ha confirmado el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. El ajuste se debe a que distintos trámites realizados sobre un mismo menor habían sido contabilizados como expedientes diferentes, lo que había inflado el recuento inicial.

Entre estos 1.500 menas, se encuentran 500 niñas que permanecen en la ciudad autónoma y que el Gobierno quiere que sigan tuteladas en Ceuta, pero que pasen a estar bajo guarda de ONGS de otros lugares de la península, sin que participen recursos de comunidades autónomas, según fuentes ministeriales, que indican que es el gobierno ceutí quien tiene que firmar los convenios con las organizaciones.

25 millones de euros para la atención de los menas

Todas las comunidades, salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura, donde Vox tiene las competencias de Infancia, han votado a favor de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menas que se encuentran en la ciudad tras la invasión.

La conferencia sectorial de Juventud e Infancia ha finalizado con la aprobación por parte de las comunidades de este crédito, al que el Consejo de Ministros dio luz verde esta semana, según informan fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego. Finalmente, en esta ocasión tampoco se han abordado los posibles criterios para su reparto en aquellos casos en los que no sea posible la reagrupación familiar.