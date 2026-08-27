El juez archiva la querella por calumnias que interpuso Errejón a Mouliaá

El juez Arturo Zamarriego ha archivado la investigación que abrió tras la querella que presentó el exdiputado Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias después de que ella le acusara de un supuesto delito de extorsión a dos testigos que declararon en la causa en la que otro juez, Adolfo Carretero, procesó al exdiputado por un supuesto delito de agresión sexual.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, Zamarriego ha notificado a las partes el auto de sobreseimiento y archivo, tal y como había solicitado la defensa de la actriz.

Acusación de extorsión

Fue en la instrucción de la primera causa en la que declararon como testigos los dos organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual. La actriz acusó a Errejón de haberles extorsionado con el fin de distorsionar sendas testificales.

"Mouliaá reaccionó en su red social X (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de este con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explicaba la letrada del expolítico en un escrito.

Cabe recordar que la defensa de Errejón pidió un acto de conciliación y el expolítico pidió a Mouliaá una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara por acusarle de extorsión.

Además, la letrada del expolítico recogía una serie de mensajes posteados por la artista en la citada red social. "NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.

El juez llegó a ordenar la detención de Mouliaá después de que la actriz se ausentara varias veces a su cita para declarar en esta causa. La actriz finalmente se presentó en el juzgado y Zamarriego retiró la medida.