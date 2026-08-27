La complicidad entre el fugado Hamlyn y Leire Díez: "Decía que la había invitado a Dubái"

La fontanera socialista Leire Díez presumía de su buena relación con el empresario vasco fugado de la Justicia Alejandro Hamlyn. El propietario de la empresa de hidrocarburos Hafesa la habría invitado, según dijo la propia Díez, a visitarle a Dubái, donde permanecía para no rendir cuentas acerca del presunto fraude de hidrocarburos por el que se encuentra investigado.

¿Qué es la trama de hidrocarburos? La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia. Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación. La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos. La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos. Leer más

La Audiencia Nacional ha conseguido la detención de Alejandro Hamlyn después de haber dictado una orden internacional de detención aplicada por la Interpol, que interceptó al hombre fugado de la Justicia en Abu Dabi. El empresario se encontraba fugado en Dubái desde hace años y la fontanera socialista Leire Díez le ofreció ventajas fiscales a cambio de información comprometida acerca de los hidrocarburos y del empresario ahora condenado por el caso Koldo, Víctor de Aldama.

Según declaró el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, la fontanera socialista habló de Hamlyn en una de las reuniones en las que conversaron durante más de tres horas y media. Entre los temas que se trataron, Villalba destacó que conversaron sobre "la operación de Sito Miñanco y el abogado de Carles Puigdemont por el sistema de escuchas utilizado en dicha operación por el CNP, que es manipulable, según Leire".

Además, hablaron de los sistemas de escucha que utiliza la UCO y del empresario Alejandro Hamlyn: "Detrás de la contratación de dicho sistema de escuchas 'ilegal', según Leire, en la Guardia Civil estaría el teniente general Arturo, fichado por Alejandro de Hafesa y con quien Leire no descarta entrevistarse en un futuro por las contrataciones de varios millones de euros que ha habido a la empresa Fortier Europa SL por la adquisición de dicho sistema de escuchas, entre otro material".

Villalba resaltó que Leire Díez volvió a hablar del caso en el que Hamlyn se encuentra imputado por haber defraudado a Hacienda y por haber contratado presuntamente a un agente de la Policía destinado en la Audiencia Nacional para que destruyera pruebas en su contra: "Leire saca a relucir el nombre de Alejandro de Hafesa en multitud de ocasiones, pero no habla mal de él en ningún momento e incluso dice que la ha invitado a que vaya a verle a Dubái, pero que no va a ir allá; Leire viene a confirmar que Repsol iría contra los intereses, entre otros, de Hafesa en connivencia con la UCO y concretamente del teniente coronel Balas".

En este punto, la fontanera socialista habría deslizado que el teniente coronel Antonio Balas, encargado de la UCO, era uno de sus objetivos, ya que su intención era desprestigiar al cuerpo para presuntamente dinamitar sus investigaciones sobre la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Villalba vuelve a mencionar el caso en su resumen de la conversación situando una vuelta a la conversación sobre Hamlyn más adelante en la reunión, según queda recogido en un documento de la UCO incluido en el sumario del caso de las cloacas del PSOE al que ha tenido acceso Libertad Digital: