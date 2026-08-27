"La disuasión ya no tiene efecto": militares exigen usar la fuerza tras el ataque en Ceuta

El representante de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) en Ceuta, José Vicente Melero, ha denunciado la situación de "desprotección" que sufren los militares desplegados en la ciudad autónoma durante una entrevista en La Noche de Cuesta, de esRadio.

Melero ha reclamado que los efectivos puedan utilizar la fuerza de forma proporcionada cuando sean víctimas de una agresión ilegítima, después de que cuatro militares fueran atacados en una emboscada protagonizada por un grupo de entre 30 y 40 inmigrantes.

Melero ha confirmado que los cuatro efectivos tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios tras el ataque y que uno de ellos permanecía ingresado en el hospital. "Después de la emboscada, los cuatro militares fueron atendidos por los servicios sanitarios y uno de ellos tuvo que ser ingresado en el hospital. A estas horas todavía no nos consta que le hayan dado de alta, o sea que, teóricamente, hay uno de ellos que sigue ingresado en el hospital", ha explicado.

El representante de AUME ha calificado los hechos de "totalmente reprochables" y ha advertido de que este tipo de comportamientos no pueden permitirse. "Yo entiendo que este tipo de acciones obedece a otras cosas de aquellas personas que entran ilegalmente en nuestro territorio y van buscando supuestamente un bienestar para su vida. Esto no obedece a ese tipo de conducta, por tanto este tipo de acciones son totalmente reprochables y esto no se puede permitir", ha afirmado.

AUME reclama garantías para la legítima defensa

El incidente ha puesto nuevamente el foco sobre las condiciones en las que trabajan los militares que participan en los dispositivos desplegados en Ceuta para prestar apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Melero ha advertido de que los efectivos viven con "profunda preocupación" la situación actual.

"Lo que AUME, la Asociación Unificada de Militares Españoles, exige o quiere asegurar es que ninguna orden o instrucción impida el ejercicio legítimo del derecho a la defensa propia o de terceros cuando exista una agresión ilegítima, que eso es lo que realmente pasó anoche", ha señalado.

En este sentido, ha añadido que "ahora mismo, los militares que estamos destinados aquí en Ceuta manifestamos una profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encuentran nuestros compañeros". AUME quiere, según ha explicado, "garantizar que los militares puedan hacer uso de la fuerza de manera proporcionada y racionalmente necesaria en situaciones de legítima defensa".

La asociación reclama también que se refuercen los medios de los efectivos desplegados. "Queremos que se dote a las unidades que están interviniendo en estos operativos de la Comandancia General de Ceuta y aquellas unidades que han venido a apoyarnos del equipamiento de protección individual y de los medios adecuados para su propia seguridad, así como del adiestramiento específico para este tipo de escenarios", ha defendido Melero.

AUME plantea además una clarificación del marco jurídico que regula la actuación de las Fuerzas Armadas cuando colaboran con la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Queremos clarificar el marco jurídico y operativo de actuación de las Fuerzas Armadas cuando prestan apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado, evitando la actual ambigüedad que genera la inseguridad jurídica y que pone en riesgo a nuestros compañeros", ha afirmado.

"La disuasión con nuestra presencia ya no tiene efecto"

Durante la entrevista, Melero ha incidido especialmente en las limitaciones con las que trabajan los militares en estos dispositivos. "Nosotros no estamos investidos como agentes de autoridad. A nosotros se nos ha requerido nuestros servicios para dar apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, estamos hablando de la Guardia Civil y de la Policía Nacional", ha explicado.

Según ha relatado, su labor se centra principalmente en la presencia y la disuasión, además de determinadas funciones logísticas. Sin embargo, considera que esa capacidad disuasoria se ha ido reduciendo.

"Ese apoyo tiene que ser el que damos de carácter presencial, por tanto son actos de carácter disuasorio, es decir, la disuasión con nuestra presencia, que realmente a día de hoy prácticamente ya no tiene efecto ninguno porque con el paso de todos estos días se han dado cuenta de que los militares, al no ser agentes de autoridad, se envalentonan y se meten con nosotros", ha asegurado.

Melero ha situado en ese contexto la emboscada sufrida por los cuatro militares. "Hasta el punto de lo que pasó anoche, que nos hicieron una emboscada. Un vehículo militar ligero quedó muy dañado. Se pueden ver en los diferentes medios de comunicación las fotografías de ese vehículo, cómo ha quedado", ha indicado.

El representante de AUME ha insistido finalmente en que las posibilidades de actuación de los militares son limitadas. "Y luego otras funciones que prestamos son de carácter logístico. Más allá de eso, ahora mismo no podemos hacer nada en el escenario en el que nos movemos", ha lamentado.

La asociación considera que lo ocurrido demuestra la necesidad de revisar las condiciones del despliegue y establecer unas reglas de actuación que permitan a los militares desempeñar su cometido sin quedar expuestos ante posibles agresiones. AUME reclama así mayor protección jurídica, mejores medios y garantías para que los efectivos puedan responder de forma proporcional cuando su integridad o la de terceras personas esté en peligro.