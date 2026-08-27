La olla a presión revienta en Ceuta: protestas contra Cruz Roja y quema de asentamientos de inmigrantes

La tensión en Ceuta ha terminado por estallar este jueves después de 28 días de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos. Lo que comenzó con una protesta pacífica de vecinos contra la presencia de inmigrantes en las playas terminó con altercados, destrozos y la quema de enseres en los asentamientos de la playa de Benítez, que posteriormente provocaron cargas de la Policía Nacional, lo que evidencia la situación límite a la que se enfrentan los ciudadanos debido a la tardanza del Gobierno en ofrecer soluciones.

Los incidentes se produjeron después de que decenas de ceutíes formaran un cordón humano para impedir el paso de dos vehículos de Cruz Roja a la playa del Trampolín, donde permanecen cientos de inmigrantes y donde la organización reparte alimentos. Los vehículos tuvieron que abortar su entrada a petición de la Policía debido al bloqueo de la carretera.

Los manifestantes corearon consignas como "fuera la Cruz Roja", "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y "no me voy a ir de Ceuta, no me van a echar". También reclamaron: "Que nos devuelvan nuestra vida, no podemos vivir así".

En otro momento de la protesta se escuchó "Ceuta no es un CETI", en referencia al temor de los vecinos a que la ciudad termine convertida en un gran centro de acogida permanente ante la falta de soluciones del Gobierno.

De la protesta a los disturbios

Tras la concentración, varias personas accedieron a los asentamientos de inmigrantes en la playa de Benítez y causaron destrozos, incluida la quema de enseres. La Policía Nacional terminó interviniendo y cargando contra los manifestantes.

Vídeos de ahora mismo en Ceuta: Los invasores empiezan a tirar piedras a los manifestantes ceutíes y estos proceden a destrozar sus asientos en las playas. La gente está muy muy cansada y la cosa se pone cada vez peor. pic.twitter.com/ik1lU1uYBq — Salva Ortega (@_SalvaOrtega) August 27, 2026

Los manifestantes han accedido a la zona portando una bandera de España de grandes dimensiones, que provocó que los migrantes que se encontraban en la zona corrieran hasta el muro trasero de la desaladora. Los manifestantes han avanzado hacia la playa entre gritos de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "invasores, expulsión" y otras consignas contra la permanencia de los inmigrantes en la ciudad y contra la gestión del Gobierno central de la crisis.

En un momento de la protesta, algunos participantes han prendido fuego a dos sombrillas de paja instaladas en la playa, lo que ha generado una importante columna de humo y momentos de desconcierto en la zona.

Tras varios minutos de tensión, los concentrados permanecían todavía en el entorno de la playa, aunque los ánimos se habían calmado parcialmente y la situación había recuperado cierta estabilidad.

La jornada evidencia, en cualquier caso, el creciente hartazgo que existe en parte de la población ceutí. Durante casi un mes, la ciudad ha tenido que convivir con miles de inmigrantes llegados en la entrada masiva del 30 de julio, mientras los vecinos denuncian la presión sobre los servicios públicos y la ocupación de playas y otros espacios.

La situación ha generado concentraciones en distintos puntos de Ceuta durante los últimos días. Este jueves, la tensión ha dado un nuevo salto con la quema de los asentamientos y las cargas policiales.