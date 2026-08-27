La ruta del narcotáfico de Laureano Oubiña no arranca: ningún barco quiere hacerla

La polémica 'ruta del narcotráfico' en barco del excapo Laureano Oubiña ha sido definitivamente cancelada al no encontrar ninguna naviera en Galicia dispuesta a alquilarle una embarcación debido al veto institucional. La travesía, bautizada por la opinión pública como 'narcotour', tenía previsto zarpar este sábado 29 de agosto desde el puerto de O Grove, pero la intervención de la Xunta de Galicia y el rechazo social total han dinamitado por completo los planes del histórico contrabandista.

El controvertido evento, que ya había agotado su primera tanda de billetes con precios de hasta 190 euros por persona, prometía un recorrido marítimo de nueve horas con el propio Oubiña ejerciendo de 'guía turístico'. Su intención era narrar en primera persona cómo operaban las redes de contrabando y tráfico de hachís entre 1970 y el año 2000 en las rías gallegas.

Laureano, que ha intentado reinventarse tras dejar atrás sus asuntos legales por el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, suele ser muy activo en sus redes sociales. Para buscar una nueva fuente de ingresos pensó en crear la mencionada ruta del narcotráfico pero su sueño no podrá hacerse realidad.

Los motivos del fallido tour

El ambicioso plan empresarial de Oubiña se ha hundido principalmente por dos frentes:

Expediente sancionador de la Xunta: El Área de Inspección de Turismo de la Xunta de Galicia bloqueó la iniciativa al confirmar que la empresa organizadora, Pejurito S.L.U. (propiedad utilizada para comercializar el merchandising del exnarco), carece de la autorización legal obligatoria como agencia de viajes. Organizar excursiones de un día combinadas sin dicha licencia constituye una infracción grave según la Ley de Turismo de Galicia, acarreando multas de hasta 9.000 euros y la prohibición inmediata de la actividad.

Plante de las navieras gallegas: "Ningún barco quiere hacerla", confesó indignado el propio Oubiña en sus redes sociales. El excapo culpó a las "presiones institucionales" de la Xunta, aunque la realidad es que ninguna empresa local ha querido vincular su imagen comercial a una actividad tan controvertida.

La ambiciosa ruta pretendía recorrer las Rías Baixas (Vigo, Pontevedra y Arousa) en un gran catamarán con capacidad para 250 personas.

A sus 80 años, Oubiña prometía revelar a los turistas secretos no incluidos en los sumarios judiciales, detallar dónde se escondían los alijos, cómo se ejecutaban las descargas nocturnas y de qué forma lograban burlar a las Fuerzas de Seguridad.

Laureano planeaba utilizar para la travesía el buque Nécora, llamado igual que la histórica operación judicial de 1990 que asestó el primer gran golpe al narcotráfico gallego.

Una iniciativa con mucho éxito… pero repudiada socialmente

Pese al elevado coste de los pasajes (190 euros), la planta baja del navío ya se encontraba completamente llena. Incluso se abrieron plazas rebajadas en la cubierta superior por 99 euros para adultos y 25 euros para niños.

La mera propuesta de la ruta levantó una oleada de indignación masiva en Galicia. Agrupaciones de víctimas de la droga como la Asociación Érguete y la Fundación Galega contra o Narcotráfico calificaron la iniciativa de "barbaridad", "ignominia" y una cruel "apología del delito" que buscaba lucrarse haciendo espectáculo del dolor y sufrimiento que arrasó a toda una generación en los años 80 y 90.

Por su parte, Laureano Oubiña se ha visto obligado a centrar sus esfuerzos actuales en devolver el dinero de los billetes vendidos. Lejos de arrepentirse, ha acusado a las Administraciones de "coartar su libertad de expresión". Pese al sonado fracaso de esta semana, el excapo no descarta retomar la idea en el futuro, advirtiendo con tono desafiante que intentará contratar un "barco extranjero" para sortear las leyes y el rechazo del empresariado gallego.