Un inmigrante ilegal en Ceuta culpa a los padres de las niñas de las violaciones

Varias jóvenes menores de edad, algunas de ellas menores de 14 años, habrían sido atendidas en las últimas semanas por posible violación en el Hospital Universitario de Ceuta después de la invasión de inmigrantes que llegaron ilegalmente desde Marruecos a España. Tal y como pudo confirmar Libertad Digital el pasado 7 de agosto, más de una de las agresiones sexuales habría sido cometida por los extranjeros que cruzaron en avalancha a España.

Se trata de un problema que vienen denunciando los vecinos de Ceuta desde que llegaron los inmigrantes ilegales y muchos de ellos han utilizado los medios de comunicación para expresar su miedo ante posibles agresiones sexuales a niñas españolas. Desde el Gobierno, ministras como Ana Redondo niegan que haya jóvenes solas y desamparadas, pero los testimonios son cada vez más.

El programa En boca de todos recogió el testimonio de cuatro menores que vagan solas por las calles de Ceuta y aseguran haber sufrido agresiones. Para otras la situación es tan desesperante que están recurriendo a la prostitución. Una de ellas, de tan solo 14 años, lleva veinte días durmiendo en la calle y cuenta que han intentado abusar varias veces de ella. "Están en naves y hay peleas de matanzas y hay niños que abusan, le dan en la cara una torta", explicó la traductora al citado programa.

Esta cuestión le fue planteada a Omar, uno de los miles de inmigrantes ilegales que todavía quedan en Ceuta. Su respuesta, culpar a los progenitores de las jóvenes y no a los violadores. "Hay padres que no deberían soltar a sus hijas. Un hombre se puede jugar la vida, puede pasarlo mal, dormir en la calle sin comer y beber, pero a una chica menor de edad no deberían sus padres soltarla", aseguró ante el micrófono.

"El fallo es de sus padres. Sus padres tendrían que ser responsables de sus hijas. No puedes tener una hija de 15 o 16 años y traerla a Ceuta. Normal que la vayan a violar porque hay tanta gente aquí… No van a reconocer al bueno o al malo. Los responsables de las chicas son sus padres, que están allá [en Marruecos]", insistió.

" Si los padres dejan sola a una chica de 15 ó 16 años, lo normal es que la violen. El fallo es de los padres" Bárbaros.

pic.twitter.com/fksBmP8Qqc — Eric Cartman (@Cartman_Freedom) August 26, 2026

La médico Susana Ascaso, de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, ha confirmado la existencia de estos casos y enfermedades como tuberculosis y hepatitis, desmintiendo así a Mónica García, que negó la existencia de una "crisis sanitaria" en la ciudad. En un escrito al que tuvo acceso este medio, otra de las jefas de sección del hospital ceutí aseguró que la ministra de Sanidad ha dejado a los sanitarios "a los pies de los caballos".

La profesional criticó que la ministra no haga caso a la información de la prensa ni a los escritos que distintos médicos le han dirigido. Según explica, "el Servicio de Urgencias del HUCE se reforzó el jueves 30, primer día de la avalancha, con dos médicos y dos enfermeras más. Oiga, dos médicos y dos enfermeras. La invasión ha sido de 74.000 personas —es una estimación porque ni siquiera están contabilizadas— es decir, ¡el 90% de nuestra población!, porque somos 84.000 habitantes. No sé cómo se puede decir que Urgencias y todos los servicios no están tensionados, cuando se están atendiendo entre 300 y 400 urgencias al día".