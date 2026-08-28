Dos marroquíes detenidos tras agredir a un guardia civil en Ceuta

Dos hombres de origen marroquí, que entraron en Ceuta de forma irregular durante las avalanchas de julio, han sido detenidos por la Guardia Civil tras enfrentarse con varios agentes durante una intervención en las inmediaciones del muelle Alfau, según publica este viernes El Faro de Ceuta.

Este medio asegura que los hechos tuvieron lugar alrededor de las 15:30 horas de este jueves, mientras los agentes desarrollaban labores de vigilancia en el perímetro portuario de la ciudad para prevenir que los inmigrantes accedieran a los buques que cubren la conexión marítima entre Ceuta y la Península.

Los agentes trataron de identificar a los dos individuos y uno de ellos se habría puesto violento, empujando a un guardia civil.

Tras esta reacción, los dos hombres huyeron a pie. Cuando un agente alcanzó a uno de los marroquíes, el individuo se revolvió contra el agente y le propinó un fuerte puñetazo en el pecho. "El golpe dio paso a un forcejeo entre ambos que terminó con los dos cayendo al suelo", asegura El Faro de Ceuta.

El segundo sospechoso regresó para liberar a su compañero y fue también detenido. Ya han sido puestos a disposición de la autoridad competente como autores de un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

