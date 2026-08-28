El Supremo enmarcó la corrupción de Ábalos en una estructura bajo la "superior dirección" de Pedro Sánchez

La sentencia del Tribunal Supremo en la que condenaba a la trama Koldo por el cobro de mordidas a cambio de influir en la compra de mascarillas por parte de las administraciones públicas hacía referencia al contexto en el que se produjo la corrupción: en una estructura de Gobierno con plenos poderes por el Estado de Alarma —declarado posteriormente parcialmente ilegal por el Tribunal Constitucional— y bajo la "superior dirección" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Alto Tribunal condenó por unanimidad al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a una pena de 24 años y 3 meses de cárcel y al que fuera su asesor, Koldo García, a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la primera pieza juzgada de la trama Koldo denominada caso Mascarillas. En el mismo marco dictó sentencia condenatoria para el empresario Víctor de Aldama, a quien impuso una pena de 4 años y medio de cárcel, si bien suspendió la ejecución de la misma por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

La histórica sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo introdujo un elemento de hondo calado político al delimitar las responsabilidades del exministro de Transportes. La sentencia aclara que la corrupción se produjo después de que el Consejo de Ministros acordara el 14 de marzo de 2020 declarar "el estado de alarma, con una duración inicial de 15 días, posteriormente prorrogados".

"Designaba como autoridad competente, a los efectos del estado de alarma, al Gobierno; y como autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, a la Ministra de Defensa, al Ministro del Interior, al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el acusado José Luis Ábalos, y al Ministro de Sanidad, que estaban habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, fueran necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares; especificando que los referidos actos, disposiciones y medidas podían adoptarse de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, sin que fuera precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno (art. 4.3)", explica la sentencia a la que tuvo acceso Libertad Digital.

En este sentido, el Supremo sitúa la creación de la organización criminal con el objetivo de lucrarse a cambio de la adjudicación de contratos de compra de mascarillas a dedo: "En ese contexto, y en el marco del ya relatado entramado organizativo, los tres acusados, de mutuo acuerdo, ante la necesidad de compra de material sanitario, en coordinada actuación, utilizaron su ascendencia para que la empresa Soluciones de Gestión, mercantil vinculada a Víctor de Aldama, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de mascarillas licitados por dos entes dependientes del propio Ministerio: Puertos del Estado y ADIF, de manera que Víctor de Aldama se lucraba, a través de las comisiones concertadas con Soluciones de Gestión, y con cargo a las mismas, de ese importe, pactaron que una parte la entregaría Víctor de Aldama a los otros dos acusados".

Cabe recordar que el empresario aseguró en su declaración como imputado que el secretario general del PSOE era el "número uno de la organización criminal" en la que también figuraban Ábalos, Koldo y él. Por el contrario, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, descartó esa opción situando al exministro de Transportes como el líder de la organización al no disponer de pruebas que señalasen a Sánchez como el instigador de la trama.