Expulsan a Marruecos a 11 inmigrantes por la brutal emboscada a pedradas contra los militares en Ceuta

Once de los doce detenidos por la emboscada sufrida por una patrulla de militares en Benzú serán expulsados a Marruecos. La autoridad judicial de Ceuta ha condenado este viernes a los doce arrestados a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, aunque en el caso de once de ellos la pena de cárcel ha sido sustituida por la expulsión del territorio español durante cinco años. Fuentes judiciales han confirmado a El Faro de Ceuta que ya se ha ordenado ejecutar estas expulsiones.

Los once ciudadanos marroquíes han reconocido su participación en los hechos. Según su confesión, lanzaron piedras de forma indiscriminada contra los militares de Regulares, que habían sido víctimas de una emboscada cuando se disponían a entrar en Benzú.

Los atacantes, según se desprende de las actuaciones, habían preparado previamente la emboscada y aguardaban el paso de algún vehículo para atacarlo. Finalmente, el objetivo fue el vehículo en el que viajaban los militares de Regulares.

Uno de los doce arrestados no ha aceptado los hechos ni la pena acordada entre la Fiscalía y las defensas, a diferencia de los otros once detenidos. Por este motivo, se ha decretado su ingreso en prisión preventiva mientras espera la celebración del juicio, que se desarrollará por la vía penal. Durante su declaración, el acusado negó haber participado en la agresión y aseguró que se encontraba durmiendo en el momento en que fue detenido.

Hazte Oír pide investigar la actuación de Defensa

La decisión judicial se ha conocido el mismo día en que la asociación Hazte Oír ha solicitado al Ministerio de Defensa que se investigue la cadena de mando y las circunstancias en las que se produjo la emboscada contra la patrulla de Regulares. La organización ha presentado una denuncia administrativa en la que plantea la posible existencia de una falta de protección operativa de los cuatro militares que fueron atacados.

Hazte Oír reclama que se abran actuaciones previas para determinar qué evaluación de riesgos se realizó, qué órdenes recibieron los militares, qué medios de protección tenían a su disposición y cómo se gestionaron las advertencias realizadas antes del incidente. Además, pide que se asegure de inmediato la conservación de las pruebas relacionadas con el ataque y que se revisen con carácter urgente los protocolos de actuación y los medios disponibles para las patrullas desplegadas en zonas consideradas especialmente conflictivas.

El ataque tuvo lugar en torno a las 5:30 horas del 27 de agosto, cuando los efectivos viajaban en un vehículo no blindado con destino a su puesto de control. De acuerdo con la información publicada por el medio ceutí, el incidente comenzó poco después de que los militares sobrepasaran el semáforo de Benzú. En ese momento, un grupo formado por entre 30 y 40 inmigrantes salió de distintos puntos de la zona y se abalanzó sobre el vehículo en el que viajaban los cuatro miembros de la Comandancia General de Ceuta (Comgeceu).

La situación se agravó en cuestión de segundos. Los atacantes comenzaron a lanzar piedras de grandes dimensiones contra el automóvil. Ante la violencia de la agresión, los cuatro militares tuvieron que abandonar el vehículo y emprendieron la huida a pie en dirección a Calamocarro para proteger su integridad. Durante el recorrido fueron perseguidos por el grupo, que continuó lanzándoles piedras y llegó a alcanzarles con varios impactos y golpes. Fue precisamente al bajar del coche cuando los militares recibieron la parte más violenta del ataque, hasta que lograron ponerse a salvo.