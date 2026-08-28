Jupol advierte: "Tiraron un cóctel molotov a los militares, es gente que sabe lo que hace"

Laura García, portavoz de Jupol, ha denunciado en La Noche de Cuesta, de esRadio, que la situación en Ceuta ha empeorado. Tras regresar a la ciudad, asegura haberse encontrado "muchos más asentamientos ilegales de los que había". "No esperaba encontrármelo peor, porque ya peor me parecía imposible", ha afirmado.

La portavoz policial ha señalado especialmente el crecimiento de los asentamientos en la zona de la playa del Trampolín y en los alrededores de las duchas instaladas para los inmigrantes. Según le han trasladado los agentes desplegados sobre el terreno, personas que permanecían escondidas en las zonas montañosas "han perdido el miedo" y están bajando hacia la ciudad porque "saben que no les pasa nada".

Laura García ha descrito como "terrible" haberse encontrado Ceuta "peor de lo que estaba" y ha advertido de que los asentamientos continúan extendiéndose mientras los agentes intentan contener la situación.

Policías como parche del Ministerio

La portavoz de Jupol ha destacado también el apoyo que está recibiendo de los vecinos de Ceuta: "Todos te dicen gracias y sobre todo gracias por decir la verdad, por hablar de la situación real", ha explicado. Laura García ha defendido que su organización está trasladando la situación de los policías nacionales destinados en la ciudad, a los que atribuye "un papel muy difícil".

"Siempre estamos en medio de todo", ha señalado. A su juicio, los agentes están actuando "prácticamente como un parche, un parche del Ministerio del Interior" porque, según ha denunciado, "no hay órdenes operativas para mejorar esta situación".

Laura García ha criticado que los policías tengan que desalojar los asentamientos para que después vuelvan a instalarse en los mismos lugares. Las indicaciones son 'desalójalos de aquí', 'muévelos para allá, 'déjalos que vuelvan a situarse donde acabas de desalojar'. "Es decir, que campan a sus anchas", ha resumido. Una dinámica que, según ha explicado, está provocando un fuerte desgaste entre los agentes.



Jornadas interminables y falta de efectivos

La portavoz de Jupol ha alertado de que el cansancio de los policías es ya tanto físico como psicológico: "El desgaste de los compañeros es brutal porque tienen unas jornadas interminables, porque no hay efectivos suficientes", ha asegurado.

La consecuencia, ha añadido, es que los agentes empiezan a preguntarse por el sentido de su trabajo en estas condiciones. "La sensación de ellos es '¿para qué?' y eso es terrible, físicamente y psicológicamente", ha afirmado.

Laura García también ha rechazado que las protestas de los vecinos puedan considerarse el principal foco de violencia en la ciudad: "Aquí la violencia viene por parte de los invasores", ha sostenido, y ha citado las agresiones sufridas por policías nacionales, guardias civiles, policías locales y militares.

La portavoz policial ha relatado que militares fueron víctimas de una emboscada y que el vehículo en el que viajaban terminó "completamente destrozado". También ha señalado que "tiraron un cóctel molotov a los militares". "Esto no es una chiquillada, esto es gente que sabe lo que se hace y que no le tiembla la mano a la hora de agredir", ha afirmado.

Frente a ello, Laura García ha descrito las concentraciones de los ceutíes como protestas pacíficas. "Es gente pacífica, pero gente que está harta porque están abandonados", ha explicado.

La portavoz de Jupol ha enumerado además las consecuencias que esta situación está teniendo sobre la vida cotidiana de los vecinos: "Aquí hay personas donde no se puede pasear", ha asegurado. También ha denunciado el deterioro de las playas, la ausencia de niños jugando en las calles y el hecho de que algunos menores permanezcan encerrados en sus casas.