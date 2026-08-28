"La Iglesia no es una ONG": un cura de Ceuta da la cara ante la invasión

El descontrol y el caos en Ceuta derivado de la invasión de más de 80.000 inmigrantes llegados desde Marruecos ha llevado a los ceutíes a decir basta y a tomarse la justicia por su propia mano para acabar con esta pesadilla. Para ello, están destrozando las chabolas donde permanecen los inmigrantes ilegales y en paralelo impidiendo que la Cruz Roja proporcione alimentos y agua a los cerca de 10.000 que quedan en Ceuta desde la invasión. Ante esta situación, un cura de Ceuta, Jesús Francisco Molina, preguntado sobre esta cuestión, ha sido contundente y ha mandado un recado a los que están ayudando a los llegados desde el país vecino.

"Hay que decir primero que la Iglesia no es una ONG y no tiene ONG, no tiene nada que ver. Porque además la Iglesia, su función principal no es la de atender al necesitado. Es una de las principales, desde luego. Pero la Iglesia está para atender a su pueblo en las necesidades sobrenaturales que tiene que administrar", ha defendido ante los micrófonos de Telecinco.

«La Iglesia no es una ONG»: un cura de Ceuta defiende ayudar primero a los ceutíes necesitados antes que a los invasores marroquíes. El sacerdote recuerda que los recursos son limitados y reivindica una «jerarquía de la caridad» para atender primero a quienes están más cerca. pic.twitter.com/WyXOJQAJ3r — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) August 27, 2026

En este sentido, el sacerdote ha hecho mención de los sacramentos, la predicación y la sustentación del pueblo de Dios: "Desde luego que si está en nuestra mano ayudar al necesitado, lo vamos a hacer. Pero es que en la situación en la que estamos, naturalmente que no son suficientes los recursos que tenemos".

"No ya la Iglesia, sino Ceuta. Y la Iglesia, como parte de Ceuta, no tiene recursos suficientes para ayudar a los que han entrado. Nosotros también teníamos pobres aquí antes a los que atender. Y ya nuestros recursos eran limitados para eso. Si además tenemos que arrancar de nuestros propios pobres, de nuestra propia gente necesitada, los recursos que ya poseemos, nos encontramos en una situación mucho más complicada. Y es la caridad la que exige esa jerarquía. Uno atiende antes a su prójimo, que es el próximo, el que tiene al lado, el ceutí, antes que al que no lo es", ha defendido el joven cura desde la ciudad invadida.