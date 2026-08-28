Marlaska pide ayuda a Frontex para el triaje de inmigrantes en Ceuta tras una semana ignorando su ofrecimiento

España ha solicitado a la Comisión Europea el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) para reforzar las tareas de identificación, clasificación y tramitación de los expedientes de los inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta en situación irregular, casi un mes después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado esta petición a la directora general de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Beate Gminder, en respuesta a la oferta de ayuda que Bruselas había realizado hace una semana a España, el 21 de agosto.

Desde la Comisión Europea se señaló que estaba preparada para prestar apoyo a España en materia de protección fronteriza a través de Frontex y también se apuntó a la posibilidad de proporcionar ayuda económica para afrontar las consecuencias de la crisis.

Sin embargo, la Comisión confirmó entonces que todavía no había recibido una solicitud formal del Gobierno de Pedro Sánchez, necesaria para activar ese apoyo. Y, aunque Marlaska ha recordado a la Comisión Europea que España solicitó el 24 de agosto más de 32 millones de euros de ayuda de emergencia, no se había respondido al ofrecimiento de Bruselas.

Diez agentes adicionales de Frontex

En el caso de Frontex, Interior ha solicitado diez agentes adicionales para las tareas de triaje, con el objetivo de agilizar la recogida de información de las personas que todavía no han pasado por este procedimiento.

El Gobierno también ha pedido prolongar la Operación Minerva, que actualmente cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la Operación Paso del Estrecho, más allá del 2 de septiembre y durante el mayor tiempo posible.

La asistencia de la Agencia de la Unión Europea para el Asilo se centraría en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes. Según Interior, estos profesionales podrían desarrollar parte de su trabajo de forma telemática debido a las limitaciones de espacio existentes en Ceuta.

Una vez finalizados el triaje y, cuando corresponda, los procedimientos de asilo en frontera, España concretará con Frontex la asistencia necesaria para determinados retornos mediante los mecanismos de mediación y los acuerdos que la agencia mantiene con distintos países de origen.

Más peticiones

Interior ha planteado que el buque oceánico Duque de Ahumada, de la Guardia Civil, permanezca durante 2027 en aguas españolas. La embarcación opera seis meses al año bajo las órdenes de Frontex.

Además, España ha pedido mantener el sistema EUROSUR Fusion Services, gestionado por Frontex y utilizado para proporcionar imágenes satelitales destinadas a la vigilancia de zonas marítimas, puertos, costas y áreas prefronterizas relevantes.

Por último, en cuanto a Europol, el ministro ha planteado mantener y reforzar la cooperación entre las Fuerzas de Seguridad españolas y la agencia europea, especialmente en la investigación de las redes de tráfico de migrantes y el análisis estratégico. El Gobierno confía en una "pronta resolución" de esta petición.