La consejera de Educación, Cultura y Juventud de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Pilar Orozco, ha reclamado una mayor coordinación entre las Administraciones para garantizar la seguridad ante el inicio del curso escolar, durante una entrevista en Es la Mañana de esRadio. La responsable ceutí ha asegurado que la Ciudad debe conocer y participar en el plan anunciado para la vuelta a las aulas y ha advertido de la preocupación existente entre las familias por la situación que atraviesa Ceuta.

Orozco ha explicado que desde el Gobierno de la Ciudad solicitaron desde el primer momento un refuerzo de la presencia policial en las calles. "Desde el Gobierno de la Ciudad es algo que hemos solicitado desde el minuto uno, presencia policial enérgica y decidida en las calles de Ceuta, precisamente para evitar lo que ya nos temíamos que podía suceder si pasaban muchos días sin ponerle una solución tajante a lo que ha sucedido", ha afirmado durante la entrevista.

La consejera ha señalado que la prolongación de la situación ha incrementado la preocupación entre los ciudadanos y ha destacado los llamamientos a la calma realizados por el presidente de la Ciudad. En este sentido, ha pedido que los ceutíes demuestren "cuál es nuestro carácter y qué es lo que más nos significa como ciudad y como pueblo".

Un plan de seguridad para los colegios

Uno de los principales asuntos de la entrevista ha sido el regreso de la actividad escolar previsto para el próximo 8 de septiembre. Orozco ha explicado que, desde los primeros días, la Consejería contactó con los responsables de los centros educativos para comprobar si se habían producido incidencias en las instalaciones.

"Nos pusimos en contacto con los directores y directoras de cada centro para conocer de primera mano si habían tenido alguna incidencia en lo que es el centro, a pesar de que estábamos de vacaciones y de que la comunidad educativa estaba en su periodo vacacional", ha explicado. Durante este tiempo, según ha indicado, se produjeron algunas entradas en los centros, principalmente en los patios y no en los interiores.

La responsable de Educación ha confirmado que se ha anunciado un plan de seguridad para proteger los centros de Infantil, Primaria y Secundaria y trasladar tranquilidad a las familias. Sin embargo, ha defendido que su elaboración debería haberse iniciado antes para que el comienzo del curso pueda producirse con todas las garantías.

"Nosotros creemos que se tendría que haber hecho antes si se quiere empezar con todas las garantías. Hay que tener en cuenta que llevar a cabo, escribir el plan, ponerlo negro sobre blanco en el papel para luego poder llevarlo y ejecutarlo requiere de una coordinación tremenda", ha manifestado. Orozco ha citado la necesidad de coordinar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con los servicios de limpieza y conserjería y de establecer cuestiones como las horas de entrada y salida.

A la espera de conocer las medidas

Preguntada por la posibilidad de adoptar medidas concretas, como habilitar autobuses para determinados desplazamientos de los escolares, Orozco ha reconocido que todavía desconoce qué alternativas se han valorado. La consejera ha explicado que no ha mantenido una reunión directa con el secretario de Estado y que aún no había recibido el plan anunciado.

"Desconozco ahora mismo qué es lo que se ha valorado, porque de momento yo no he podido tener una reunión directa con el secretario de Estado y no me han pasado todavía ese plan del que han anunciado", ha señalado, antes de recordar que el servicio de autobuses es municipal.

Orozco ha insistido en que la Ciudad ha solicitado formalmente conocer las medidas previstas para poder colaborar en su puesta en marcha. "Nosotros consideramos que desde la Ciudad también podemos aportar a que se pueda volver a las aulas. Entonces creemos que es fundamental que seamos también los primeros en conocer cuál es ese plan", ha afirmado.

La consejera también ha abordado la preocupación de las familias y ha considerado necesario tener en cuenta los sentimientos de los ciudadanos ante la situación actual. "No podemos perder el foco de que la ciudad está sumida en un problema gravísimo" y, por ello, ha defendido que el regreso a las clases debe realizarse con todas las garantías de seguridad.

En la entrevista también se trató la polémica sobre los polideportivos y la posibilidad de utilizar otros espacios en la ciudad. Sobre este último asunto, Orozco ha defendido que los vecinos deben ser escuchados antes de tomar decisiones que puedan generar una mayor tensión en zonas con una elevada concentración de población.