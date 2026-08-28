Presentan una denuncia interna en Defensa para investigar la emboscada a pedradas de 40 inmigrantes a cuatro militares

La Asociación Hazte Oír ha presentado una denuncia administrativa ante el Ministerio de Defensa para que este investigue una emboscada a pedradas "de grandes dimensiones" por parte de un grupo de entre 30 y 40 inmigrantes a cuatro militares en Ceuta.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en el Congreso para explicar la situación en Ceuta reconociendo que entraron alrededor de 72.000 irregulares en avalancha, que permanecen aproximadamente 5.000 en la ciudad —que es más de doble de lo que mantuvo en los días posteriores al asalto— y que —en contra de lo que había defendido hasta el momento— aún no se ha podido recuperar la "plena normalidad". El titular de Interior ha defendido la colaboración del Gobierno con Marruecos.

En una denuncia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la asociación pide al Ministerio de Margarita Robles que "acuerde la apertura inmediata de las actuaciones previas descritas y designe un órgano investigador con independencia y rango suficientes". Así, exige que conserve toda la información posible acerca del altercado, disponga de "medidas correctoras urgentes" para que no se repitan hechos semejantes y "decida, a la vista del resultado, sobre la incoación del correspondiente expediente disciplinario y el eventual traslado a la Fiscalía Jurídico Militar o a la autoridad judicial".

En este mismo sentido, pide al Ministerio de Defensa que remita internamente el escrito al órgano competente respecto de cualquier extremo que no corresponda resolver directamente a la ministra, informando de dicha remisión y "comunique, dentro de los límites impuestos por la normativa disciplinaria, de datos personales y de información clasificada, si se han abierto actuaciones previas y cuál ha sido su decisión final".

De esta forma, la asociación quiere que los integrantes del grupo que apedreó a los militares asuman las consecuencias de sus actos. "Conforme a informaciones coincidentes que citan fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, hacia las 5:30 horas del 27 de agosto de 2026 cuatro militares de la cuarta compañía del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 54 se desplazaban en un vehículo hacia un punto de vigilancia situado en la zona de Benzú. Al llegar, un grupo de entre treinta y cuarenta personas habría salido desde distintos puntos, rodeado el vehículo y lanzado contra él piedras de grandes dimensiones", explica la denuncia.

Además, recuerda que los militares se vieron sobrepasados por la situación teniendo que huir a pie y necesitando posteriormente ayuda sanitaria: "La violencia del ataque y los daños sufridos por el vehículo obligaron a los cuatro militares a abandonarlo y a huir a pie en dirección a Calamocarro. Durante la persecución continuaron recibiendo impactos. Los propios militares solicitaron auxilio a través del 112, tras lo que acudieron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Doce personas fueron detenidas y las diligencias policiales quedaron abiertas para identificar a los restantes participantes".