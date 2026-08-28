"Un trozo de pan a la boca": la frase que destapa al equipo de opinión sincronizada en Ceuta

Con Sara Santaolalla a la cabeza se inició la sucesión de mensajes similares en la izquierda sobre la situación de Ceuta. "Impedir que seres humanos puedan beber agua potable o poder llevarse algo a la boca en medio de una tragedia humanitaria es de desalmados", escribió en su perfil de X.

En poco más de una hora, Euprepio Padua empleó una expresión similar en sus redes sociales y fue más allá al responsabilizar de la situación a quienes, según afirmó, llevan tiempo "sembrando odio, miedo y terror contra las personas migrantes": "Impedir que un ser humano pueda beber agua potable o llevarse algo a la boca en medio de una tragedia humanitaria es propio de desalmados".

En su mensaje sostuvo además que negar a las ONG la entrega de comida y agua "no protege ninguna frontera".

Por último, y ya un día más tarde, Blanca Ibarra se unió a la cadena de mensajes: "Perdón por mi opinión de extrema izquierda, pero creo que todo el mundo, venga de donde venga, tiene derecho a llevarse un trozo de pan a la boca".

Las críticas de Sumar a Vivas

Al margen de estos mensajes, el portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, atribuyó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, una "clara responsabilidad" en los sucesos violentos registrados en la ciudad autónoma.

Santiago condenó los "graves sucesos de violencia", en referencia a la quema de infraviviendas de inmigrantes, y calificó de "inaceptable" que estos hechos, que describió como "estimulados por ultras radicales", coincidieran con la presencia en Ceuta del expresidente del Gobierno José María Aznar.

El portavoz de Sumar sostuvo que la situación está relacionada con discursos que plantean soluciones que considera "imposibles", como la devolución a Marruecos de todas las personas que entraron en Ceuta.

En esa misma línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló a los responsables de los incidentes como "la ultraderecha y la derecha", a las que acusó de tratar de 'en un intento partidista' 'desinformar e incitar al odio entre personas en las calles de Ceuta'. Según ha argumentado, porque señalan a los irregulares como "invasores o delincuentes" y "llaman a cazar o deportar" a los que permanecen en Ceuta desatando el caos.