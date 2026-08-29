Detenido en Ceuta un inmigrante que tenía prohibida la entrada a España por terrorismo

Entre los inmigrantes que participaron en la invasión a Ceuta a finales de julio se encontraba un marroquí sobre el que pesaba una orden de prohibición de entrada en España tras una condena por delito de adoctrinamiento terrorista, según publica El Faro de Ceuta. La Guardia Civil lo detuvo esta semana en la zona portuaria.

De acuerdo con esta información, el delito señalado no fue cometido en Ceuta, sino en otra ciudad no especificada, entre los años 2022 y 2023. Con la condena en firme, fue expulsado a Marruecos con una orden de prohibición de acceso a territorio nacional.

Desde la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, el individuo habría permanecido en un domicilio particular. La Guardia Civil le solicitó documentación durante un control, mientras montaba en una motocicleta. El Faro de Ceuta asegura que fue entonces cuando se verificó la orden que le prohibía pisar España. De inmediato se ejecutó la expulsión a Marruecos.

Por el momento, la Guardia Civil no se ha pronunciado sobre este asunto.

España ha solicitado a la Comisión Europea el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) para reforzar las tareas de identificación, clasificación y tramitación de los expedientes de los inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta en situación irregular, casi un mes después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.