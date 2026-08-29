Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa en la AN por Ceuta: "Tendrán que rendir cuentas ante la Justicia"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto este sábado el curso político "del cambio" apelando a los españoles a dar a su formación el voto del "cabreo y la esperanza".

Feijóo aprovechó este acto para anunciar que el PP "se personará" en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

"Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la Justicia", afirmó.

"Los españoles tienen derecho a conocer toda la verdad", reclamó. "La ministra de Defensa dice que los servicios de inteligencia informaron a la Policía, a la Guardia Civil y al Gobierno, y el Gobierno dice que la ministra no dice la verdad. Es evidente que alguien miente, aunque yo creo que mienten todos", ha añadido.

Comicios

Desde Cerdedo-Cotobade, ha afirmado que el PP "está listo no solo para lograr los excelentes resultados del 23 sino para superarlos".

Feijóo ha señalado que este "no es un curso más", sino "el curso político del cambio", en el que su formación está preparada "para que los españoles depositen" en su partido el voto del "cabreo y la esperanza".

En Galicia, el líder del PP ha inaugurado el curso político ante el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el presidente del PP gallego y de la Xunta, Alfonso Rueda; y el presidente del Senado, Pedro Rollán, así como otros cargos del partido, conselleiros y centenares de militantes y simpatizantes.

"El sanchismo está acabado"

El discurso de Feijó ha estado marcado, como no podía ser de otra forma, por la crisis por la invasión en Ceuta, el presidente del PP ha animado al voto para terminar con el "cansancio" y la "frustración" provocados por el actual Gobierno y dar paso a una nueva etapa después de una legislatura "absurda" y "perjudicial para todos".

"El sanchismo está acabado", ha sentenciado, para lugar llamar a "certificar su defunción en las urnas" y así iniciar, con él en el Gobierno, lo que ha prometido que será "la mayor reconstrucción desde la Transición".

"Vamos a romper democráticamente la decadencia en la que nos hemos abocado con este Gobierno en los últimos años. Habrá un cambio profundo y el cambio será de abajo a arriba. Vamos a traer limpieza y la limpieza en política es decencia, honestidad", ha sostenido Feijóo, entre aplausos de los presentes.