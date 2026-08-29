Mafias marroquíes explotan sexualmente a niñas entradas en Ceuta a cambio de comida y alojamiento

La crisis que vive Ceuta tras la invasión de miles de inmigrantes se agrava con cada noticia que conocemos. Según publica este sábado El Mundo, la Policía ha detectado que proxenetas marroquíes están captando niñas llegadas a la ciudad autónoma para prostituirlas a cambio de comida.

De acuerdo a esta información, se habrían localizado varios pisos, propiedad de ciudadanos ceutíes de origen marroquí, que estarían siendo utilizados "para explotar sexualmente a niñas menores de edad" que habrían entrado en Ceuta durante la entrada masiva de inmigrantes. Para poner freno a esta situación, se habría pedido la colaboración de un equipo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) que ya se ha desplazado a la ciudad autónoma para hacerse cargo de la investigación.

Según las primeras pesquisas, los proxenetas, aprovechando la extrema vulnerabilidad de las niñas, les prometen comida y un lugar donde dormir. Entonces, las trasladan a pisos donde son obligadas a ejercer la prostitución. Al principio se pensaba que era algo puntual, pero la Policía estaría detectando cada vez más viviendas para este uso, incluidos chalets.

El Mundo asegura que la Policía trata ahora de determinar quién está detrás de estas redes, cuál es su verdadera dimensión y el número de menores que podrían estar siendo víctimas de esta actividad.

ONG como Save the Children llevan alertando, desde que comenzó la crisis en Ceuta, que muchos menores permanecen en la calle sin un lugar seguro donde dormir ni acceso adecuado a servicios básicos. Mostraban su preocupación por el riesgo de exposición a violencia, explotación, trata y captación por redes criminales.

De hecho, tan solo dos semanas después de la invasión, hasta 15 chicas menores, algunas marroquíes y que rondan los 14 años, habrían sido atendidas por posible violación en el Hospital Universitario de Ceuta.