"No lo sé", "no lo recuerdo", "no creo": los agujeros en la declaración de Zapatero que se resolverán en unas semanas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cayó hasta en nueve ocasiones en frases dubitativas como "no lo sé", "no lo recuerdo" o "no creo" en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Estas respuestas inconclusas marcarían los agujeros en su relato y su defensa judicial.

El exlíder socialista se negó a declarar sobre las joyas encontradas en su despacho durante su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, que le investiga por la comisión de presuntos delitos fiscales, de contrabando, tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal. Además, negó haber participado en alguna actividad delictiva y dijo no haber ejercido ninguna influencia sobre el rescate de Plus Ultra.

En la declaración a la que tuvo acceso Libertad Digital, se aprecia cómo hasta en diez ocasiones Zapatero esgrime respuestas inconexas en las que pretende no recordar algo con el objetivo de no empañar su declaración. En la primera ocasión que Zapatero dijo no recordar algo fue en torno a la supuesta comida en el restaurante Portonovo, en la que el exlíder de los socialistas habría ordenado la creación de una empresa offshore con el objetivo de ocultar el dinero procedente de contratos ilícitos. Zapatero negó haber dado la orden, pero, al ser preguntado por la comida, no recordaba haber estado presente:

Zapatero: Sí, yo también tengo esa duda, sinceramente. No, Calama: "¿Pero no sabe si estuvo comiendo ese día con Julio Martínez? Zapatero: No, no lo puedo… no lo recuerdo. Con sinceridad, señoría….

Al mismo respecto se pronuncia más adelante en la declaración ante las preguntas del letrado de la acusación popular sobre si su secretaria había realizado la reserva: "No lo sé, sinceramente. No lo es que no lo recuerdo." La tercera ocasión en la que dudó fue cuando se le reiteró que aclarase la comida en el restaurante. Sobre quién era el comensal no identificado, Zapatero dijo: "Es que no no no puedo decir quién es el segundo comensal..." Reiteraba que no estaba al tanto de la comida, a la que ni siquiera sabe si asistió.

De la misma forma, el expresidente fue preguntado por la conclusión en la que derivaban las conversaciones de su secretaria, María Gertrudis, y el ayudante de su presunto testaferro: que Julio Martínez Martínez le había acompañado a un viaje a Dubái, en el presunto contexto de la constitución de una sociedad instrumental. "Si es verdad, no no lo recuerdo si hizo o no —acompañarle al viaje—".

"No lo sé, no lo sé", fue su respuesta cuando el magistrado le preguntó sobre el cese del CEO de Aldesa, empresa que habría pactado una comisión para remunerar al supuesto entramado societario de Zapatero a cambio de influir en el proyecto del Hard Rock de Tarragona, valorado en unos 2.000 millones de euros.

Zapatero dudó en una sexta ocasión cuando le preguntaron por su relación con Tomás Guerrero, un compañero del Partido Socialista que podría haberle ayudado con el planteamiento de la empresa offshore en Dubái. "No me atrevería a decir desde cuándo le conozco, pero no hace muchos años." aseveró sin ser capaz de situar en el tiempo su relación.

Las últimas dos dudas se dan acerca de la empresas de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, What The Fav. Cuando le preguntan si cobró de la empresa supuestamente vinculada a la trama Softgestor, este responde: "No, creo que no". Sobre si la empresa de sus hijas trabajó para la constructora Aldesa: Responde con una fórmula evasiva similar, alegando que él no controlaba el día a día de la empresa de sus hijas: "Tengo entendido que no, aunque no no yo no... No he estado en la tarea What The Fav." Previamente, también había justificado esta falta de datos de forma tajante: "yo no hacía un seguimiento día a día de What The Fav".