Nueva emboscada en Ceuta: cuatro detenidos por apedrear una patrulla y herir a un sargento

Cuatro personas han sido detenidas en Ceuta por apedrear en la madrugada del viernes al sábado a una patrulla de militares, de los que un sargento ha resultado herido leve.

Según indican a EFE fuentes de Interior, son cuatro los detenidos por este nuevo lanzamiento de piedras a una patrulla militar, mientras que fuentes de Defensa indican que el sargento herido ha sufrido una brecha al caer al suelo.

Estas detenciones se producen después de que el pasado jueves doce personas fueran detenidas por una emboscada a otra patrulla de regulares en Ceuta, de las cuales once serán expulsadas a Marruecos, tras ser condenadas.