Llega a Murcia una nueva embarcación con decenas de inmigrantes, la cuarta en diez días

Una embarcación con varias decenas de inmigrantes ha llegado este sábado a la playa de Calblanque, en Murcia, según han confirmado a EFE fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

La Delegación del Gobierno, por su parte, ha indicado que la Guardia Civil ha "desplegado un amplio dispositivo para localizar a los ocupantes de la embarcación que ha tocado tierra en Cala Dorada, en Calblanque". Fuentes de ese organismo han señalado que ampliarán la información una vez finalice el dispositivo.

🔴 Exclusiva La 7 | Los migrantes llegados a Calblanque buscan el camino para salir de la zona y piden teléfonos móviles para llamar a sus familias 🏖️ Los bañistas que se encontraban en la zona han presenciado la llegada pic.twitter.com/gJdN7BMuhq — La 7 (@la7tele) August 29, 2026

Bañistas que pasaban el día en las playas del parque regional de Calblanque han alertado al teléfono de Emergencias 112 a las 10:36 horas sobre el avistamiento de una embarcación neumática que se aproximaba a tierra.

Los testimonios recibidos por Emergencias indicaban que la lancha ha sido avistada a unos 500 metros de tierra, entre la playa de Calblanque y Cala Reona, con entre 40 y 50 personas a bordo.

Al llegar, los inmigrantes se han lanzado al agua y acto seguido, la embarcación se ha adentrado de nuevo en el mar y se ha alejado.

Cuarta patera

Se trata de la cuarta patera de cuya llegada a las costas murcianas se tiene constancia en los últimos diez días, tras las arribadas el 19 de agosto, con 62 inmigrantes (15 de ellos menores); el día 22, con 49 (nueve menores) y el 26, con 50 inmigrantes.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quien se reunió este viernes en Cartagena con representantes de su partido, dijo que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reforzar la lucha contra la inmigración y el tráfico de personas en las costas españolas, con especial atención al litoral murciano.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, por su parte, reclamó al Gobierno central más medios, "incluso militares", y de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras (Frontex) para controlar la llegada de inmigrantes.

Al respecto, la Delegación del Gobierno informó este viernes de que la Guardia Civil mantiene desde el 13 de agosto un buque de altura de Frontex para combatir las redes de tráfico de seres humanos y apoyar el rescate de inmigrantes. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, confirmó además la recuperación de una embarcación semirrígida S-40 que se encontraba en revisión y la incorporación de una patrullera desplazada desde Barcelona.