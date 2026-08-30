Catorce detenidos por graves altercados contra la Ertzaintza en las fiestas de Bilbao

La Ertzaintza ha vivido una madrugada de extrema tensión durante la celebración de las fiestas de la capital vizcaína. La violencia callejera se ha saldado con catorce personas detenidas por delitos de desórdenes públicos, entre las cuales figuran cinco menores de edad. Los altercados más graves se han producido cuando una multitud violenta ha acorralado y agredido a las fuerzas de seguridad, que se han visto obligadas a intervenir para restablecer el orden.

Según ha detallado el Departamento de Seguridad, los primeros incidentes de gravedad tuvieron lugar alrededor de las 5:20 de la madrugada. Todo comenzó tras recibirse un aviso que alertaba de una multitudinaria pelea callejera en el céntrico barrio de Abando. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones policiales con el objetivo de calmar la situación y disolver el enfrentamiento.

Sin embargo, a su llegada, los agentes se encontraron con una turba hostil formada por unas doscientas personas que, lejos de deponer su actitud, comenzaron a lanzar botellas y toda clase de objetos contundentes contra los efectivos. La agresividad de los atacantes obligó a los policías a reagruparse para proteger su integridad física y, ante la persistencia de los ataques, tuvieron que emplear material antidisturbios para lograr disolver a los violentos.

Como resultado de este primer y grave choque, se procedió a la detención de doce varones. El perfil de los arrestados vuelve a poner de manifiesto el problema de la reincidencia. Entre estos doce detenidos hay cinco menores de edad, de entre 15 y 17 años. Llama la atención que a uno de estos adolescentes ya le constan tres investigaciones policiales previas por otros sucesos.

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En cuanto a los adultos apresados en este primer altercado, sus edades oscilan entre los 18 y los 34 años. Destaca especialmente el caso del mayor de ellos, un individuo que acumula un abultado historial delictivo: ha sido arrestado en tres ocasiones anteriores y cuenta con doce investigaciones previas. Otro de los jóvenes capturados, de 22 años, también tenía antecedentes al figurar en una investigación anterior de las autoridades.

La lluvia de objetos y la agresividad de la turba no salieron gratis. Varios agentes resultaron heridos durante la refriega y tuvieron que recibir asistencia sanitaria por contusiones y diversas lesiones inciso-contusas. Además, el ataque vandálico provocó importantes daños materiales, recibiendo uno de los vehículos policiales varios impactos directos durante los enfrentamientos.

Por otro lado, la violencia callejera no terminó ahí. Apenas cuarenta minutos después, en torno a las 6:00 de la mañana, se registró un segundo altercado en esa misma zona. En esta ocasión, fue la Policía Municipal de Bilbao la que se vio desbordada y tuvo que solicitar el apoyo urgente de las fuerzas de seguridad autonómicas.

Los agentes que acudieron al rescate hicieron uso de lo que el Departamento de Seguridad ha calificado como "la fuerza proporcional" para doblegar la resistencia. Esta segunda intervención se saldó con la detención de otros dos individuos, ambos de 19 años, elevando a catorce el número total de arrestados. Adicionalmente, otro joven de 17 años ha sido expedientado por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana.