Una ciudadana de Ceuta estalla en esRadio ante la crisis: "El Gobierno ni siquiera sabe contar"

Los ceutíes no aguantan más y necesitan una solución urgente ante la insostenible situación que viven tras la invasión de la ciudad autónoma por miles de inmigrantes. Rocío, una ciudadana, quiso mostrar su desesperación en La Trinchera de Llamas, de esRadio.

A pesar de las instalaciones habilitadas para acoger a los inmigrantes, asegura que la playa de El Trampolín "sigue igual o peor" y que los inmigrantes están ocupando cada vez más espacios públicos. "Es imposible que Ceuta abarque todo lo que hay, es imposible. El Gobierno ni siquiera sabe contar".

Rocío, notablemente enfadada, reivindicó que el Gobierno de Sánchez plante cara a Marruecos. "Yo no necesito que ellos nos digan que somos españoles, eso ya lo sabemos y el resto de España también. Lo que necesitamos es que le digan a Mohamed VI y a la embajadora de España que no solo somos españoles, sino que no está bien decir que Ceuta y Melilla no son españolas. Eso nos genera mucha ansiedad. ¿Con qué tranquilidad te metes en una hipoteca a 30 años o montas un negocio?".

Uno de los temas más preocupantes es el asunto de la salud pública. A pesar de que Mónica García, ministra de Sanidad, niegue el colapso sanitario, la realidad que viven los ceutíes es bien distinta. "Se llevaban las manos a la cabeza por pedir el confinamiento de las personas enfermas, que no de todos los inmigrantes. Les parece impensable que una persona que haya entrado por la frontera, que tenga una enfermedad que pueda poner en riesgo a la población, sea confinada. ¿Estamos locos? No dejan a los periodistas acercarse al hospital para que no se grabe a las decenas de inmigrantes en la calle tirados", contó Rocío. "Señalar el riesgo de enfermedades no nos hace racistas ni xenófobos. Estamos preocupados", añadió. "Si los médicos son los que saben y los que lo están denunciando, ¿cómo puede venir alguien que no está aquí y decir que no? Dicen los médicos que hay 450 casos de diarrea, Mónica García dice que 50 ingresados. Sobre una población de 5.000 que dicen que son los que hay, a mí el porcentaje me parece brutal, me parece de epidemia".

En breve comienza el curso escolar y a la población ceutí le preocupa que los niños, como era habitual hasta ahora, vayan solos al colegio. "Ayer atracaron a una señora con arma blanca a las siete de la mañana mientras esperaba el autobús. Esa es la realidad. Nos levantamos con esas noticias. Entonces, ¿con qué tranquilidad los padres mandan a los niños al colegio?", expuso Rocío. "Ahora mismo no puedes dejar salir a tu hijo en tu barrio y quedarte tranquilamente viendo la tele".