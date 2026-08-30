'El País' dice que el Gobierno aprobará el martes un paquete de 165 millones para Ceuta

El Gobierno aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros un plan de emergencia para Ceuta dotado con 165 millones de euros, una partida distinta a los 180 millones anunciados por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, según publica El País.

Este paquete, según la misma información, se destinaría a revitalizar la economía local y reforzar los servicios públicos.

El plan supondrá "una inyección directa de 80 millones de euros" en la economía de Ceuta durante los próximos cuatro meses y los otros "70 millones están preparados para gastarlos en 2027".

De la primera partida, 35 millones de euros se destinarán a ayudas directas para pymes y autónomos y otros 15 millones a revitalizar el comercio y el turismo.

Después de un mes de la invasión de Ceuta por parte de miles de inmigrantes, los ceutíes reclaman medidas urgentes mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin una respuesta contundente y a la altura.