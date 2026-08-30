El problema de la repatriación de los detenidos en Ceuta a Marruecos: "Se cambian de nombre y vuelven a entrar"

La situación penitenciaria en Ceuta está experimentando un "incremento sostenido cada vez mayor de la población reclusa ingresada" después de la entrada masiva de inmigrantes cuya primera oleada se produjo el pasado 30 de julio. Esta situación no solo afecta al proceso penitenciario, sino que muchos de los reclusos detenidos después de haber cometido presuntos delitos en territorio español pueden firmar la conformidad de salir de prisión provisional si acceden a no volver a España en un plazo de cinco años. Sin embargo, esta condición presenta un inconveniente notable: "Se cambian de nombre y vuelven a entrar".

Once de los doce detenidos por la emboscada sufrida por una patrulla de militares en Benzú serán expulsados a Marruecos. La autoridad judicial de Ceuta ha condenado este viernes a los doce arrestados a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, aunque en el caso de once de ellos la pena de cárcel ha sido sustituida por la expulsión del territorio español durante cinco años.

Esta solución recogida en el ordenamiento jurídico español presenta una problemática, según ha declarado Juan Iglesias, portavoz de CSIF en Ceuta, a Libertad Digital. Juan Iglesias ha resaltado que, si el presunto delito cometido supone una pena posible de entre uno y cinco años de prisión, el juez puede ofrecer la sustitución de la pena por una expulsión del país, con prohibición de volver a pisar territorio español durante cinco años.

Aun así, ocurre que hay muchos de estos que utilizan la confusión burocrática en sus países de origen para conseguir volver a entrar en España después de haber sido expulsados. "Muchos de estos, sobre todo los magrebís, entran con otro nombre. Se vio en el último paso migratorio que hubo; entraron varios que aprovecharon que, a río revuelto, ganancia de pescadores, y entraron después de haber sido expulsados del país. Son exdelincuentes que se cambian el nombre y vuelven a entrar sin haber pasado ese periodo de 5 años —de prohibición de entrar en el país—".

"Si la pena del delito del que se le acusa es superior a cinco años, al imputado se le trata como a un preso preventivo y tiene que esperar al juicio. Si la pena acusada es menor de un año, tampoco puede computarla por la expulsión; tiene que esperar a que se resuelva la situación, es como está nuestro ordenamiento jurídico", ha explicado Iglesias. Este ha explicado que "el problema es que cada día van a entrar con una documentación distinta, con una documentación falsa", lo que supone un verdadero reto para nuestras fronteras.

La saturación judicial en Ceuta

La saturación de las prisiones ha llevado a la Sección Sindical de CSIF en Ceuta a elevar un escrito a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), alertando de la crítica situación que atraviesa el Centro Penitenciario de Ceuta. En el documento se denuncia que la intensa presión migratoria en la ciudad autónoma y la consiguiente implantación de un Mando Único bajo la Ley de Seguridad Nacional están provocando un incremento sostenido y alarmante de la población reclusa ingresada. Esta masificación extrema está quebrando el sistema de separación y clasificación interior de los internos, lo que imposibilita por completo desarrollar de manera eficaz los programas constitucionales de reeducación y reinserción social. Asimismo, la falta de refuerzo de personal para afrontar esta sobreocupación está sometiendo a la plantilla a un riesgo físico, psicosocial y de seguridad totalmente inasumible para su integridad.

Ante esta grave deriva, el sindicato exige que se fije de manera urgente un límite de capacidad operativa máxima de 280 internos en el establecimiento para poder garantizar el orden y evitar incidentes graves o agresiones. Para cumplir con este umbral, la solicitud reclama programar y ejecutar de inmediato traslados extraordinarios y periódicos de reclusos hacia centros penitenciarios de la península, logrando así descongestionar las dependencias locales y rebajar de forma real la actual presión asistencial y de vigilancia.