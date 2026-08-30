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España

Nuevo ataque con líquido corrosivo de tres marroquís a militares españoles en Ceuta

Afortunadamente, ningún miembro de las Fuerzas Armadas resultó herido.

Libertad Digital
Afortunadamente, ningún miembro de las Fuerzas Armadas resultó herido.
Los ceutís, hartos de la invasión marroquí | EFE

La Guardia Civil ha detenido esta tarde en Ceuta a otros tres marroquíes por su implicación en el lanzamiento de unas botellas cargadas con líquido corrosivo contra una patrulla de las Fuerzas Armadas, sin llegar a herir a ninguno de los militares.

Los hechos, según han informado fuentes policiales, se han producido esta tarde en la zona de San Amaro, un lugar próximo a la costa donde los militares han establecido un dispositivo de control.

Los tres migrantes lanzaron las botellas contra los militares, sin que ninguna de ellas llegara a alcanzar a los efectivos del Ejército.

La Guardia Civil consiguió localizar a los implicados y proceder a su arresto.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado este "nuevo ataque" y ha vuelto a solicitar "de manera urgente" el reconocimiento de la profesión de riesgo y de agentes de la autoridad para los militares.

ATME ha lamentado estar viendo "cómo parece que los militares son el objetivo" de los migrantes.

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