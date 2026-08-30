Prisión para los cuatro marroquís que apedrearon a militares e hirieron a un sargento en Ceuta

Un juez de Ceuta ha decretado este domingo el ingreso preventivo de las cuatro personas que fueron detenidas en Ceuta por apedrear en la madrugada del viernes al sábado a una patrulla de militares, de los que un sargento resultó herido leve.

La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de juicio después de que los mismos fueran trasladados esta mañana desde las dependencias de la Jefatura Superior de Policía donde permanecían arrestados.

Según han informado fuentes judiciales, ninguno de los cuatro ha reconocido su culpabilidad en los hechos y han alegado que fueron otros migrantes que estaban con ellos durmiendo en la misma zona.

Los detenidos han asegurado que el lanzamiento de piedras fue efectuado por otros compatriotas y que ellos han sido confundidos con los verdaderos agresores.

Sin embargo, los militares han asegurado que en ningún momento perdieron de vista a los agresores hasta que finalmente fueron interceptados.

El Ministerio Fiscal mantiene una solicitud de cuatro años de prisión para cada uno de ellos por un delito de atentado y otros dos años para cada uno por un delito de lesiones, así como reclama que estas penas sean sustituidas por la expulsión de España durante un periodo de cinco años.

Los cuatro marroquíes serán trasladados a la cárcel ceutí de Fuerte Mendizábal.