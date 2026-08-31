Ceuta deja sin clases a niños de 0 a 3 años tras la entrada masiva de personas en julio

El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad lectiva en las escuelas infantiles de titularidad municipal ante la situación que atraviesa la ciudad tras la entrada de miles de personas desde Marruecos a finales de julio.

La Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico ha informado de que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no comenzarán su actividad con alumnado, al menos, hasta el próximo 28 de septiembre.

La medida afecta a los menores de entre 0 y 3 años matriculados en ambos centros y responde a la necesidad de garantizar que las instalaciones estén completamente preparadas antes de recibir a los alumnos.

Últimos preparativos en Nuestra Señora de África

En el caso de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, actualmente se están ultimando los preparativos necesarios para su apertura.

Los trabajos incluyen la limpieza de las instalaciones, la colocación del mobiliario y otros detalles relacionados con la puesta en funcionamiento del centro.

Desde el Gobierno autonómico trabajan para que la escuela pueda abrir sus puertas en las mejores condiciones y con todas las garantías necesarias para los menores y sus familias.

Juan Carlos I, pendiente de trámites administrativos

Por otro lado, la situación de la Escuela Infantil Juan Carlos I es diferente. Su apertura permanece pendiente de la conclusión de los últimos trámites administrativos relacionados con la adjudicación del servicio.

La Consejería continúa trabajando para resolver estos procedimientos y permitir que el centro pueda iniciar su actividad con normalidad.

El Gobierno de Ceuta ha asegurado que su objetivo es que ambas escuelas infantiles puedan abrir sus puertas garantizando la seguridad, la calidad del servicio y la normalidad en el desarrollo de la actividad educativa.

La Consejería de Educación, Cultura y Juventud ha agradecido, además, la comprensión y colaboración de las familias ante este retraso en el inicio del curso.