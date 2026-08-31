El diputado socialista ceutí Melchor León cifra en 15.000 los inmigrantes que todavía siguen en Ceuta

El diputado socialista y vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta, Melchor León, cifra "entre 12.000 y 15.000" las personas inmigrantes que permanecen actualmente en la ciudad autónoma. El dirigente del PSOE asegura que esta estimación procede de la información que ha recopilado durante las últimas semanas en visitas y reuniones con presidentes de barriadas y vecinos de distintas zonas de Ceuta.

Sin embargo, el ministro Fernando Grande-Marlaska cifró el otro día en la comisión de Interior del Congreso en 5.000 los inmigrantes que todavía seguían en la ciudad tras la entrada irregular masiva, un número alejado del ofrecido por León.

León ha explicado a Europa Press que la cifra se basa en los datos que ha podido recabar directamente durante sus desplazamientos por la ciudad, especialmente a partir de los encuentros mantenidos con los presidentes de las barriadas periféricas y con residentes de Loma Colmenar y El Príncipe.

Según el diputado socialista, estas conversaciones le han permitido realizar una estimación del número de migrantes que continúan en Ceuta en el marco de la actual crisis migratoria.

El diputado ha situado este cálculo en las últimas semanas, durante las que miles de personas se han concentrado en distintos puntos de la ciudad, particularmente en las proximidades de la frontera y en asentamientos improvisados.

Críticas a la gestión del Gobierno

La posición de León se produce mientras el dirigente socialista mantiene una postura crítica con la respuesta ofrecida por su propio partido ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.

Desde el inicio de esta situación, el vicepresidente primero de la Asamblea se ha pronunciado públicamente sobre la gestión realizada por las autoridades y ha dirigido sus críticas, de forma particular, al delegado del Gobierno en Ceuta y secretario general del PSOE ceutí, Miguel Ángel Pérez Triano.

León ha reclamado públicamente su dimisión y ha participado en las movilizaciones ciudadanas celebradas en la ciudad para protestar por la gestión de la crisis.

En estas protestas, el diputado socialista ha señalado al delegado del Gobierno como responsable de la respuesta institucional ante la situación.

Petición de dimisión

"El delegado es el máximo responsable", afirmó León durante una de estas movilizaciones. El dirigente socialista justificó su petición de dimisión al considerar que Pérez Triano había fallado a los ciudadanos de Ceuta.

"Por eso estamos aquí pidiendo su dimisión, porque creemos que es lo más coherente. Después de habernos fallado al pueblo de Ceuta, lo más coherente es que dimita", sostuvo.