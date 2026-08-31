Israel estalla contra Sánchez por sus "mentiras difamatorias" sobre Ceuta

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de "mentir descaradamente" al insinuar que países como Rusia o Israel habrían tratado de desestabilizar a través de bulos y desinformación durante la crisis por la invasión en Ceuta.

"Mintió de nuevo, acusando asombrosamente a Israel de difundir información engañosa respecto a los eventos en Ceuta", ha escrito Saar en una publicación de X, horas después de que Sánchez insinuara en una entrevista a la cadena SER que Rusia e Israel habrían desinformado sobre la crisis migratoria en Ceuta, en la que 70.000 personas entraron a este enclave español desde Marruecos.

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, miente descaradamente. En su entrevista a la Cadena SER hoy, volvió a mentir, acusando sorprendentemente a Israel de difundir información falsa sobre los sucesos de Ceuta. Esto es una mentira descarada. Seguir difundiendo mentiras… pic.twitter.com/E8JdhCPWzJ — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 31, 2026

Durante la entrevista, Sánchez ha sostenido que "es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma criticando al Gobierno de España, no será porque les preocupa la migración en España o en Europa, sino por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto a la invasión de Putin en Ucrania".

Gideon Saar ha calificado las declaraciones del mandatario español como una "mentira descarada", y concluye: "Continuar difundiendo mentiras difamatorias no desviará la atención del fracaso vergonzoso de Pedro Sánchez para gestionar los asuntos de su país".

Las condenas del Gobierno español a la ofensiva de Israel en Gaza, en el Líbano o, más recientemente, su rechazo de la guerra con Irán, han generado en numerosas ocasiones en los últimos años críticas por parte del Ejecutivo israelí.

Cuando España reconoció al Estado Palestino en 2024, el Gobierno de Benjamín Netanyahu retiró a la embajadora israelí en Madrid, mientras que en marzo de este año fue el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que retiró a su embajadora en Israel. Ahora, las representaciones en ambos países están constituidas por encargadas de negocios.