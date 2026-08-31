La Fiscalía eleva a 23 las agresiones sexuales en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes

La Fiscalía General del Estado ha elevado a 23 las agresiones sexuales registradas en Ceuta durante la crisis provocada por la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio. Nueve de las víctimas son menores de edad y las investigaciones han permitido identificar hasta ahora a ocho presuntos autores.

Según fuentes de la Fiscalía General del Estado citadas por Europa Press, nueve víctimas tienen entre 14 y 17 años. De las 23 agresiones contabilizadas, cinco fueron violaciones, al tratarse de agresiones sexuales con penetración.

La Fiscalía ha identificado a ocho presuntos autores. Cuatro de ellos son marroquíes, tres españoles y uno belga. La investigación continúa sobre el resto de casos, para los que no consta por el momento la identificación de un presunto responsable.

La cifra supone un aumento respecto a los datos comunicados por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, durante su visita a Ceuta el pasado jueves. Entonces informó de 16 agresiones sexuales y 17 víctimas, la mayoría menores de edad.

La vulnerabilidad de los menores

Peramato se desplazó a la ciudad autónoma para reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y el equipo de fiscales del área. También visitó un centro de menores.

Durante su estancia, la fiscal general señaló que la evolución de los delitos reflejaba la "especial vulnerabilidad" de las menores inmigrantes.

En sus declaraciones, explicó que el último informe recibido hasta entonces recogía 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, de las que 16 eran mujeres y la mayoría menores de edad.

La actualización de la Fiscalía sitúa ahora en 23 el número de agresiones sexuales, mientras que las nuevas cifras facilitadas no detallan el número total de víctimas correspondiente al conjunto de los 23 casos.

También aumentan los delitos contra el patrimonio

La Fiscalía también ha constatado un incremento de otras categorías delictivas durante la crisis migratoria. Entre ellas figuran los delitos contra el patrimonio, principalmente robos, así como los delitos de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad.

Peramato describió la situación en Ceuta como "traumática" y expresó su solidaridad tanto con la población de la ciudad autónoma como con los migrantes que llegaron desde Marruecos.

La fiscal general también destacó el trabajo de la Fiscalía de Área de Ceuta y explicó que el margen de actuación del Ministerio Público está limitado por sus competencias. Entre ellas se encuentran la protección de los menores y la vigilancia de las medidas que puedan adoptar las instituciones cuando estas afecten a los menores.

La entrada masiva de inmigrantes a finales de julio ha dado lugar a una situación que, según los datos trasladados por la Fiscalía, ha venido acompañada de un aumento de distintas categorías delictivas.

Por el momento, las investigaciones sobre las agresiones sexuales continúan para determinar las circunstancias de cada caso y la identidad de los posibles responsables.