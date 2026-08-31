La Fiscalía ya contabiliza 23 agresiones sexuales en Ceuta desde la invasión y solo 8 autores identificados

La Fiscalía ya contabiliza hasta 23 procedimientos abiertos por presuntas agresiones sexuales en Ceuta desde la primera oleada de llegadas masivas de inmigrantes desde suelo marroquí. Por el momento, solo constan 8 presuntos autores identificados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha visto obligado a actuar de la mano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reforzar la plantilla del Tribunal de Instancia de Ceuta a causa de la saturación judicial que ha provocado el aumento de incidentes en la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio. Uno de los ámbitos que necesitaba refuerzo era el área de Violencia sobre la Mujer, para el que se ha abierto una plaza de magistrado.

Según han apuntado fuentes de la Fiscalía a Libertad Digital, el Ministerio Público tiene conocimiento de 23 presuntas agresiones sexuales cometidas desde el 30 de julio. Cinco de estos procedimientos que se encuentran siendo investigados se refieren a violaciones, es decir, agresiones sexuales con penetración, mientras que las otras 18 habrían sido agresiones sin penetración. Uno de los datos más preocupantes es que nueve de las 23 presuntas víctimas son menores de edad y tienen entre 14 y 17 años. Una de las víctimas ha sido identificada como "miembro del colectivo LGTBI".

En cuanto a los presuntos autores identificados, las autoridades tan solo han podido encausar a ocho presuntos autores. La mitad de ellos, es decir, cuatro de los presuntos agresores sexuales son marroquíes; mientras que hay tres españoles y un belga.

El pasado viernes, el CGPJ designó al magistrado Miguel Ángel Torres, juez de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, para reforzar las seis plazas del tribunal de instancia de Ceuta. Se trata de un refuerzo judicial que durará, al menos, seis meses y cuya prórroga se podría dar si la crisis sigue saturando los juzgados.

La designación se hizo a propuesta de la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, Ceuta y Melilla, Beatriz Pérez, a la vista de que Torres es, de los siete peticionarios, "el que cuenta con más antigüedad en la carrera judicial y dada su experiencia en las jurisdicciones civil y penal".

Ese mismo viernes se cerraba el plazo para que los magistrados se propusieran como un refuerzo para el área de Violencia sobre la Mujer, por lo que se espera que sea esta misma semana cuando el CGPJ amplíe la plantilla, también de forma provisional por un período de seis meses, de jueces dedicados a perseguir las presuntas agresiones sexuales.