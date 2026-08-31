La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta contradice a Sánchez: "No le vemos fin a la situación"

La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, ha advertido este lunes en La Noche de Cuesta, de esRadio, de que el tejido empresarial ceutí continúa sin ver una salida a la situación que atraviesa la ciudad y ha reclamado al Gobierno que resuelva el problema fronterizo antes de confiar la recuperación económica únicamente a las ayudas.

"Los empresarios estamos en una situación en la que no le vemos fin", ha asegurado Campos durante una entrevista con Luis Fernando Quintero, después de que el presidente del Gobierno haya defendido las medidas adoptadas por el Ejecutivo para ayudar a Ceuta.

La representante de los empresarios ceutíes ha explicado que el Ministerio de Economía se ha puesto en contacto con ellos para trasladarles las medidas previstas con el objetivo de "dinamizar el tejido económico". Entre ellas, según ha señalado, figura la aprobación de "una serie de ayudas directas" destinadas a facilitar la recuperación de las empresas de la ciudad.

Sin embargo, Campos ha advertido de que estas medidas resultarán insuficientes mientras no se resuelva la situación provocada por la entrada de miles de personas en Ceuta. "Nosotros no podemos salir adelante hasta que no se solucione el problema de los invasores que tenemos en la ciudad", ha afirmado.

La presidenta de la Confederación de Empresarios también ha mostrado su preocupación por los plazos que puede implicar la gestión de las personas que permanecen en Ceuta. "No sabemos si se les va a tratar como inmigrantes, con unos expedientes que pueden durar hasta cerca de seis meses en el peor de los casos, o se les va a tratar como invasores" y se procederá a expulsarlos de la ciudad, ha señalado.

"Necesitamos confianza en el mañana"

Más allá de las pérdidas inmediatas que está provocando la situación, Campos ha situado el problema en la falta de certidumbre para quienes quieran invertir en Ceuta. "Lo que necesitamos los empresarios, todos los empresarios a la hora de invertir, es una certidumbre", ha explicado.

En este sentido, ha reclamado medidas que permitan garantizar que una situación similar no vuelva a repetirse. Campos ha advertido de que Ceuta todavía no dispone de los elementos necesarios para ofrecer esa seguridad: "Todavía no tenemos unos espigones y un plan para los casos en los que esto pueda volver a pasar".

La empresaria considera que los acontecimientos de las últimas semanas han demostrado que la presión sobre la frontera puede repetirse en el futuro. "Tenemos Marruecos al lado. Somos totalmente conscientes. Yo creo que ahora mismo toda España [sabe] que esta situación se puede repetir en miles de ocasiones porque van a volver a intentar. Ya lo hicieron en el 21", ha afirmado.

Por ello, Campos ha pedido al Gobierno un "plan de defensa de nuestras fronteras" que permita recuperar la confianza perdida y que sea conocido tanto dentro como fuera de España.

"Si hay un plan y además publicado a bombo y platillo hacia toda Europa y toda España, pues a lo mejor algún empresario quiera poner su dinero en nuestra ciudad", ha sostenido. Una seguridad que, según ha añadido, también podría conseguir que "alguien quiera comprarse una casa y alguien quiera seguir trabajando aquí".

La entrevista se ha producido cuando se cumplen ya 32 días desde el inicio de una situación que continúa condicionando la actividad económica de Ceuta. Quintero ha cerrado la conversación lamentando que, después de escuchar este lunes al presidente del Gobierno, los empresarios ceutíes todavía puedan tener "mucho tiempo por delante" antes de recuperar la normalidad previa.