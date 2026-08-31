La Seguridad Social permitió rescatar Plus Ultra con una deuda de 451.000 euros y bloqueó a empresas que debían 13 euros

El rescate de Plus Ultra consiguió librarse de la investigación judicial inicial no porque se demostrase su legalidad, sino porque se superaron los plazos de la instrucción. Ahora la relación de ese rescate con José Luis Rodríguez Zapatero vuelve por la puerta grande de los juzgados de la Audiencia Nacional. Pero por el camino no deja de seguir aflorando información que demuestra las más que sospechosas circunstancias en que fue rescatada la aerolínea. Se dijo que era estratégica para España, pero sus accionistas principales eran venezolanos cercanos al chavismo y sólo representaba el 0,03% de los vuelos nacionales. Se dijo que se podía acoger al sistema de rescates de empresas caídas por el covid-19, pero arrastraba pérdidas de cinco años previos a la pandemia.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Y se dijo que estaba al corriente de pagos con la Administración, pero tenía una con la Seguridad Social de más de 450.000 euros, eso sí, convenientemente aplazada por esa entidad justo en plena aparición en el rescate de Zapatero. Ahora, para colmo, se comprueba que, para la Seguridad Social —comandada en aquel momento y en última instancia por José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España— una deuda de otra empresa de 13 euros podía parar un contrato. Pero para Plus Ultra se aceptó un aplazamiento de 451.000 euros de deudas para que cobrara el rescate de 53 millones.

Un reciente documento oficial demuestra cuál es el criterio habitual de la Seguridad Social: "En consecuencia, la mesa de contratación propuso como adjudicatario a la mercantil ISSO SA, estableciendo el anterior orden de clasificación en caso de que el primer o sucesivos propuestos adjudicatarios no presenten correctamente la documentación previa a la adjudicación que se les requiera", señala ese texto.

"A estos efectos, se le requirió a ISSO SA para la presentación de la documentación exigida por el artículo 150.2 de la LCSP Sexto. Por Resolución del Director de la Fiiapp de 19 de febrero de 2026, publicada el 23 de febrero en la Placsp, ante la falta de cumplimentación de los datos requeridos en fase de subsanación de la documentación inicialmente presentada y ante la constancia de un informe de nueva deuda generada en las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que se pone de manifiesto la existencia de una deuda reciente por importe principal de 13,86 € más recargo del 20% se acuerda la exclusión de ISSO SA y es llamada a la adjudicación del lote 1 a la siguiente licitadora", explica el documento. 13,86 €. Ese es el importe de la deuda que ha dejado fuera a esta empresa. Y 451.954 euros. Ese es el importe que no dejó fuera del rescate a Plus Ultra porque se tramitó un aplazamiento en el cobro por parte de la Seguridad Social y problema solucionado.

Reunión entre Zapatero y Escrivá

El rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra por parte de la SEPI, de ese modo, pudo ser abonado pese a una deuda inicial de unos 451.954 euros que la compañía mantenía con la Seguridad Social. ¿Qué dijo el Gobierno? Pues que la normativa permite el acceso a ayudas si el aplazamiento de pago está concedido oficialmente. ¿Cuál era el problema? Pues que en medio de todo ello aparecieron las agendas de Julito —el presunto testaferro de Zapatero— y Zapatero. ¿Y qué decían? Pues que plasman un encuentro el 7 de septiembre de 2020 entre el expresidente socialista y el ahora gobernador del Banco de España. La cita se organizó a través de la secretaría de Zapatero, Gertru Alcázar. Y, según ha explicado el propio José Luis Escrivá en sus comparecencias públicas, fue la primera vez que trató directamente con el expresidente, momento en el cual intercambiaron teléfonos y contactos de WhatsApp.

El entonces ministro ha defendido que el objetivo principal de la reunión era abordar la reforma del sistema de pensiones que se estaba tramitando en el Congreso. Pero lo cierto es que la reunión adquirió relevancia judicial porque se celebró en plena búsqueda del rescate de Plus Ultra y porque uno de los puntos bajo sospecha es si la compañía contaba con deudas pendientes con la Seguridad Social, lo que en principio debería haber impedido el acceso a dicho rescate público. ¿Qué ocurrió? Pues que 29 días después de celebrarse esa reunión, la deuda de la Seguridad Social se aplazó.