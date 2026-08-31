Sánchez promete que Felipe VI visitará Ceuta tras reprocharle que no haya ido en sus "20 años" de reinado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención este lunes en los micrófonos de la cadena SER para abordar la crisis migratoria e institucional que atraviesa Ceuta, presumiendo de la gestión del Ejecutivo, arremetiendo contra otras organizaciones y situando a la Casa Real en el foco del debate político.

Durante la entrevista, Sánchez ha avanzado que el Gobierno se encuentra coordinando con Zarzuela los preparativos para que el rey Felipe VI realice una visita oficial a Ceuta y Melilla "cuando se den las condiciones para ello", afirmando de forma categórica que existen "argumentos y razones más que de sobra para que el Rey visite Ceuta".

Sin embargo, para justificar la urgencia y oportunidad del desplazamiento del monarca, el jefe del Ejecutivo ha incurrido en un notable error cronológico al asegurar e insistir en varias ocasiones que el jefe del Estado "lleva reinando más de 20 años". Un cálculo erróneo con el que el presidente le atribuye al Rey casi una década más en el trono de las que le corresponden, dado que Felipe VI fue proclamado jefe del Estado el 19 de junio de 2014.

🗣️ @sanchezcastejon, sobre si ha estado sobre la mesa un viaje del rey a Ceuta: "¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y Melilla? Hay argumentos y razones suficientes para que se dé la visita. Se hará cuando se den las condiciones para ello" 📽️ https://t.co/zn0qR8VoAt pic.twitter.com/oRgovocKdf — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) August 31, 2026

Sánchez ha utilizado esta falsa cronología para cargar sutilmente contra la agenda del Monarca a lo largo de los últimos años. "¿Cuántas veces ha ido el Rey a Ceuta y Melilla? ¿No ha ido ninguna vez?", ha cuestionado en tono irónico el presidente. Ante el apunte del periodista Aimar Bretos recordando la excepcionalidad de la situación actual: "Nunca habíamos tenido una crisis como esta", ha mantenido su postura sobre la necesidad del viaje oficial a las ciudades autónomas.

Asimismo, al abordar las críticas sobre el desgaste de su propio gabinete tras ocho años al frente del Ejecutivo, el presidente ha tirado de ironía asegurando ser consciente de que a "mucha gente se le ha hecho muy larga" su presidencia. Acto seguido, ha contrapuesto sus logros en materia económica frente a la supuesta antigüedad del reinado del Monarca, insistiendo de nuevo en la tesis de los "20 años" atribuida a Felipe VI para afear la falta de visitas previas a Ceuta y Melilla.