Pedro Sánchez defiende a Marruecos y presume de gestión: "Somos el Gobierno que más ha hecho por Ceuta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este lunes a los micrófonos de la Cadena SER, el plató habitual donde acostumbra a desplegar el argumentario que ya hemos escuchado en las últimas semanas sobre la crisis de Ceuta, donde no ha dudado en presumir de la gestión del Gobierno.Sobre la situación actual ha explicado que "entraron a 70.000 personas de las cuales 9 de cada 10 retornaron en los primeros días" después de la crisis y que en la ciudad autonómica quedan "en torno a 5.000 personas", de las cuales "1.200 son menores no acompañados".

Para hacer frente a la situación, el jefe del Ejecutivo ha explicado que el desafío actual es "poder filiar y luego hacer los triajes" para "proceder a las devoluciones o también a la resolución de las peticiones de asilo", anunciando que la Administración central pasará de las 500 plazas de acogida iniciales a "6.000 plazas en un muy breve espacio de tiempo" tras el acuerdo alcanzado con la ciudad autónoma, mientras que la capacidad para menores se sitúa ya en 1.200 plazas. Asimismo, Sánchez ha señalado que desde el 10 de agosto han retornado de forma voluntaria otras 3.222 personas y ha afirmado que «afortunadamente lo que no se está produciendo es una entrada significativa de migrantes por esa frontera".

Sánchez achaca la crisis de Ceuta a "bulos", "desinformación" y "organizaciones criminales"

En relación a la autoría y a lo ocurrido en el paso fronterizo, Sánchez ha afirmado que siguen "investigándolo" y que el Gobierno debe actuar "sobre hechos ciertos" ante acusaciones que considera "muy graves, peligrosas y de alguna manera gratuitas". Según ha detallado, lo que se sabe hasta ahora es que "se tergiversó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio" a través de "bulos de desinformación" y de "organizaciones criminales que tratan con seres humanos", difundiendo falsamente que entrar a nado impedía la devolución en frontera.

Respecto al papel de la inteligencia estatal en las fechas previas a los saltos masivos del 30 y 31 de julio, Sánchez negó cualquier contradicción entre sus ministros y respaldó el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Aunque admitió que existían informes de situación de la Policía Nacional y del CNI que motivaron reuniones de coordinación encabezadas por la Delegación del Gobierno, matizó que "nadie predijo que iba a haber una avalancha de estas características". El presidente atribuyó la naturaleza impredecible del ataque no a una acción estatal, sino a la actuación de "organizaciones criminales, mafias y redes que se autogestionan a través de redes sociales".

El presidente ha añadido que a esa "desigualdad estructural" en las fronteras de Ceuta y Melilla se sumó una expansión de desinformación por parte de "redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista". Preguntado por la implicación de Marruecos, el líder del Ejecutivo ha descartado de forma categórica la participación del país vecino, asegurando que no existe "ninguna información por parte ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia" ni de servicios extranjeros que arroje dudas sobre las autoridades marroquíes, con las que ha destacado una relación bilateral de "cooperación instantánea e inmediata".

"Soy el presidente del Gobierno que mas veces que ha visitado Ceuta"

Pedro Sánchez ha salido al paso de las críticas sobre la gestión de la reciente crisis migratoria en Ceuta defendiendo la actuación de los servicios de inteligencia y anunciando un paquete de medidas económicas y logísticas para la ciudad autónoma. "Soy el presidente del Gobierno que mas veces que ha visitado Ceuta", ha comentado Sánchez - que ha ido 4 veces desde que forma parte del Ejecutivo - cuando su gestión pública durante sus vacaciones ha sido de unos 105 minutos. El presidente interrumpió su estancia únicamente para realizar una breve visita.

Cuestionado por la poémicaa generada al marcharse de vacaciones en pleno punto crítico de la emergencia en Ceuta e incendios, el presidente ha arremetido contra la oposición acusándola de cuestionar su legitimidad para gobernar y descansar: "Sé que para una parte importante de la oposición de este país, por supuesto que yo no tendría ningún derecho a tener vacaciones y, vamos, tampoco a ser presidente del Gobierno, porque no soy legítimo". Sánchez ha justificado sus días de descanso asegurando que compaginó el trabajo con el ámbito personal: "He trabajado y he descansado. También ese es mi derecho". "He estado con mi familia y he podido disfrutar un rato de ellos", añadiendo que un jefe del Ejecutivo "no desconecta y está 24-7 pendiente de lo que pasa en nuestro país".

El presidente a apelado a la "unidad de acción de puertas para adentro y cooperación de puertas para fuera", destacando la sintonía institucional con el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas (PP), y reiterando que la colaboración diplomática con Marruecos, Mauritania y Senegal es la única vía sostenible para gestionar el flujo migratorio en la frontera sur de Europa.

El plan logístico del Gobierno

En el ámbito logístico y de atención humanitaria, el Ejecutivo ha puesto en marcha un plan de choque para evitar el colapso en las calles ceutíes. En el primer mes de crisis, la capacidad de acogida se ha incrementado de 500 a 3.000 plazas, con el objetivo de alcanzar las 6.000 a corto plazo. No obstante, Sánchez detalló que nueve de cada diez personas que accedieron a finales de julio ya han abandonado la ciudad de manera voluntaria (más de 3.200 retornos contabilizados). Para el resto, el Gobierno prevé agilizar los expedientes de devolución en "plazos razonables" mediante la incorporación de personal de Frontex y entrevistas por videoconferencia, al considerar que la mayoría ha migrado por motivos económicos y no cumple los requisitos para obtener el derecho de asilo.

Para garantizar la viabilidad económica y la seguridad a largo plazo, Sánchez anunció la aprobación inminente de una ampliación extraordinaria del plan de desarrollo para Ceuta dotada con 168 millones de euros. Esta partida se suma a los 300 millones ya aprobados tras la crisis de 2021 —ejecutados en un 80%— y a las inversiones en infraestructuras fronterizas, que contemplan 100 millones de euros adicionales de fondos nacionales y la petición de 35 millones de euros a la Comisión Europea.

Sánchez presume del despliegue de medios

Ante las exigencias de la oposición para dotar a los militares de la condición de agentes de seguridad y defender la frontera, Sánchez ha evitado atender la petición escudándose en que la Fiscalía y los jueces ya actúan —destacando que ha habido "más de 100 deportaciones" por delitos penales— y presumiendo del despliegue de "en torno a unos 1.600 policías nacionales y guardias civiles". Al mismo tiempo, ha rechazado de plano las devoluciones masivas reclamadas por el PP y Vox argumentando que "la fortaleza del Estado democrático no está reñida con el trato digno a seres humanos" y acusando a la oposición de no tener "principios" ni "respeto a la legalidad vigente".

Para mitigar el impacto económico de la crisis migratoria, el líder del Ejecutivo ha anunciado un plan de reactivación para Ceuta dotado con 168 millones de euros —el 8% del PIB local— que incluirá bonificaciones del 75% en las aportaciones de los empresarios a la Seguridad Social en 2026 y 2027, medida que ha prometido extender también a Melilla. En relación con el millar de menores no acompañados en la ciudad autónoma, Sánchez ha evitado dar plazos o garantías de retorno, supeditándolo a que las autoridades marroquíes "faciliten el reagrupamiento familiar" cuando los padres lo soliciten formalmente según marca la ley, admitiendo desconocer si serán "casos mínimos". El jefe del Ejecutivo ha defendido que "la "prioridad es resolver todos los expedientes en la propia Ceuta" y ha vuelto a la carga contra los gobiernos autonómicos de la oposición por rechazar el reparto solidario de menores pactado en la reforma de la Ley de Extranjería, reprochándoles que "exijan devoluciones masivas" mientras, a su juicio, "están estigmatizando y señalando al migrante como si fuera un potencial delincuente".

El Gobierno coordina con la Casa Real la visita del Rey

Sánchez ha avanzado además que el Gobierno coordina con la Casa Real los preparativos para que el Rey Felipe VI realice una visita oficial a Ceuta y Melilla "cuando se den las condiciones para ello".

"¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y Melilla? ¿No ha ido ninguna vez?", ha señalado en tono irónico el presidente sobre la gestión de la Casa Real. "Nunca habíamos tenido una crisis como esta", ha señalado el periodista. Para justificar la oportunidad del viaje, el presidente ha asegurado erróneamente en la entrevista y ha insistido en varias ocasiones que el jefe del Estado "lleva reinando más de 20 años" —a pesar de que Felipe VI fue proclamado rey el 19 de junio de 2014, por lo que lleva 12 años reinando — y que existen razones suficientes para que visite ambas ciudades.

Al abordar el debate sobre su permanencia en el poder, el líder del Ejecutivo ha ironizado señalando que es consciente de que a "mucha gente se le ha hecho muy larga" su presidencia tras ocho años de mandato, aunque ha reivindicado sus logros económicos frente a la antigüedad del reinado del Monarca (los "20 años" según Sánchez).

"Estoy dispuesto a presentarme en el año 2027"

A pesar del distanciamiento manifestado por sus socios parlamentarios, el presidente ha asegurado que mantiene "contactos mejores desde el punto de vista sectorial" con Junts, aunque ha admitido que "desde el punto de vista político no hay contactos al máximo nivel" con Carles Puigdemont. Pese a las trabas al techo de gasto, ha reafirmado su intención de agotar la legislatura y presentar las cuentas públicas: "Los presupuestos van a sustanciar su debate en el año 2026 y van a ser presentados en el año 2026 y va a haber elecciones en el 27". Asimismo, ha confirmado sus planes para repetir como cabeza de lista: "Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027 con las mismas ganas que en el año 2019", descartando además remodelaciones inminentes en el Gabinete y restándole importancia a los recelos internos de sectores del PSOE sobre el calendario electoral.

Sánchez apoya a Zapatero por su "trayectoria" y su "lealtad"

Finalmente, Sánchez ha salido en defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante las recientes implicaciones judiciales y las declaraciones de otros investigados, reclamando que se respete "su presunción de inocencia". El líder socialista ha restado valor a los testimonios que lo incriminan en las causas abiertas arremetiendo contra la credibilidad de los imputados y los medios de comunicación: "Parece que la palabra del político, en este caso del expolítico, vale menos que la palabra de un presunto criminal. Yo he escuchado a Aldama decir que poco menos él y yo éramos íntimos amigos. Y resulta que abre las portadas de medios de comunicación de prensa escrita cuando es mentira".

Sánchez ha afirmado que apoya a Zapatero por su "trayectoria" y su "lealtad" Asimismo, ha descartado categóricamente que Zapatero intercediera para el rescate de Plus Ultra, "no fue un rescate, fue un préstamo", ha matizado, garantizando que su expediente es "impoluto" y que en sus conversaciones privadas el expresidente le "ha garantizado que va a poder demostrar en sede judicial la legalidad" del origen de las joyas.

Ataque a la Justicia por las condenas y juicios a su hermano y Begoña Gómez

Sánchez ha descalificado la condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación dictada por la Audiencia de Badajoz contra su hermano, David Sánchez, asegurando que sufre una "sentencia injusta" que "no se hubiera producido si no fuera el hermano de". Para justificar la situación procesal de su familiar y de su esposa, Begoña Gómez, el presidente ha acusado a la oposición y a los medios de orquestar una "estrategia de deshumanización" por referirse a ellos por sus lazos familiares, glosando la trayectoria académica de su hermano en el "conservatorio Rimsky Korsakov de San Petersburgo" y defendiendo la actividad profesional de su mujer en la Universidad Complutense. Respecto al juicio con jurado popular que afronta Gómez, el líder socialista ha insistido en el relato de la persecución política: "Estoy convencido de que Begoña Gómez hoy está en una causa judicial, no por lo que ha hecho, no por ser Begoña Gómez, sino por ser la esposa del presidente del Gobierno".

El Mundial 2030 y las concesiones ante Marruecos

Por último, sobre la pugna por la sede de la final del Mundial 2030 y la posibilidad de que el partido decisivo acabe celebrándose en Marruecos, Sánchez ha evitado ofrecer una opinión rotundas de que el encuentro se disputará en suelo nacional, limitándose a señalar que el Ejecutivo "trabajará porque sea así" y que España cuenta con "todas las condiciones" para que así sea. Pese a la presión del país vecino para hacerse con el evento principal del torneo, el presidente ha echado mano de un tono coloquial para eludir aclarar si su Gabinete cederá ante Rabat, declarando que "ya va siendo hora de que España haga un Mundial en casa" y concluyendo que "hemos ganado en Sudáfrica, hemos ganado en Estados Unidos, pues hombre, ya toca ganarla aquí en España".