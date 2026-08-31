Septiembre desata el caos judicial de Sánchez: seis tramas y un posible juicio a Begoña antes de las elecciones

El final del período estival y el comienzo de un nuevo año judicial desatará el caos para un PSOE que se verá arrinconado por la investigación de hasta seis tramas de corrupción distintas y por el probable juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez antes de las próximas elecciones generales, programadas para junio de 2027.

El entorno más próximo de Pedro Sánchez ya ha sufrido dos sentencias condenatorias en los últimos meses: la del hermano del presidente del Gobierno por haber sido enchufado en la Diputación de Badajoz —en este caso también fueron condenados otros diez dirigentes del organismo controlado por los socialistas extremeños— y la del ex número dos de Sánchez en el partido y en el Gobierno. En esta última, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ambos colaboradores estrechos de Sánchez, fueron condenados a 24 y 19 años de prisión por haber utilizado la pandemia para cobrar mordidas ilegales a cambio de adjudicaciones públicas de compra de mascarillas a dedo.

En este contexto, cabe recordar que las numerosas ramificaciones de la trama Koldo seguirán siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción Central Número 2 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Ismael Moreno. Este mantiene abiertas varias piezas separadas en las que se encuentran involucrados tanto Ábalos y Koldo como otros dirigentes de su partido, como el sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En concreto, Moreno mantiene abierta otra causa en la que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia; la rama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas de obra pública, en la que habría tenido un papel fundamental Cerdán y su empresa Servinabar; y la de los pagos del PSOE, que podría derivar en una investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido.

De hecho, el empresario vinculado a la citada trama Víctor de Aldama ya entregó un sobre a Ismael Moreno donde, según aseguró en sede judicial, se probaría que el PSOE y la Internacional Socialista cobraron 250 millones de dólares procedentes de la petrolera venezolana PDVSA a cambio de blanquear el régimen bolivariano de Nicolás Maduro. Aunque estas causas mantienen un ritmo de investigación menos llamativo —debido a la ingente cantidad de documentación que maneja el magistrado— estas siguen adelante. Buena prueba de ello fue la imputación de la que fuera prostituta de Ábalos, Jéssica Rodríguez, y el hermano de Koldo, Joseba García, por el enchufe de Jéssica en las empresas públicas Tragsatec e Ineco. De hecho, Jéssica tuvo que acudir a la Audiencia Nacional como investigada el pasado 20 de julio, aunque se negó a declarar.

El caos comenzará con Zapatero

En este marco, hay dos causas que avanzan con celeridad y cuyo contenido está en expansión. La primera de ellas es por la que se encuentra investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el caso Plus Ultra. El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ya ha programado dos citaciones para la segunda semana de septiembre, en la que comparecerán como investigados Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y el consejero de la compañía Roberto Roselli.

Esa misma semana, el juez Pedraz retomará la causa en la que investiga tanto las cloacas del PSOE como las adjudicaciones públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a cambio de mordidas. En esta, declararán como imputados la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, y el letrado Ismael Oliver, vinculados a las presuntas actividades ilegales de Leire Díez y las cloacas socialistas. Además de las mencionadas causas, los socialistas deberán estar atentos al caso Hidrocarburos, ya que su Gobierno podría haber acelerado la concesión de la licencia a Villafuel gracias a la intervención de Ábalos y Koldo García.

Air Europa y Begoña Gómez

Si nos trasladamos a Plaza de Castilla, la SEPI también se encuentra siendo investigada, en concreto, su vicepresidente, Bartolomé Lora Toro, por la adjudicación del rescate a la compañía Air Europa. En los mismos juzgados se ha instruido la causa por la que irá a juicio Begoña Gómez. Esta será juzgada por la presunta comisión de dos delitos ante un jurado popular y, según explicaron fuentes jurídicas a Libertad Digital, la vista oral podría darse en la primavera de 2027, por lo que el juicio se daría antes de los comicios generales, a los que Pedro Sánchez ya ha anunciado su intención de presentarse.