La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres individuos de origen marroquí en Ceuta, acusados de participar en una grave agresión contra miembros de las Fuerzas Armadas. Según han confirmado fuentes policiales, los arrestados lanzaron varias botellas que contenían un líquido corrosivo contra una patrulla de militares que se encontraba realizando labores de vigilancia en la ciudad autónoma.

Los hechos tuvieron lugar a lo largo de la tarde en la zona de San Amaro, un enclave próximo a la costa ceutí que suele ser punto de tránsito. En este sector estratégico, los miembros del Ejército habían establecido un dispositivo de control para garantizar la seguridad ciudadana y supervisar el perímetro. Estas labores se enmarcan en los continuos despliegues que realizan las Fuerzas Armadas para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a la constante presión migratoria que padece la frontera sur de España.

Durante el transcurso de su patrulla rutinaria, los tres asaltantes irrumpieron y arrojaron los proyectiles químicos de manera premeditada contra los efectivos del Ejército. Afortunadamente, la pericia y el equipo de los soldados evitaron una tragedia, ya que ninguno de los recipientes logró alcanzar de lleno a los militares, quienes resultaron completamente ilesos tras el ataque. Tras producirse la agresión, la rápida intervención del Instituto Armado permitió acordonar y batir la zona, localizar a los implicados ocultos en las inmediaciones y proceder a su inmediato arresto y puesta a disposición judicial.

Ante este preocupante suceso, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha alzado la voz para denunciar públicamente lo que considera un nuevo e intolerable ataque contra los uniformados. La organización ha emitido un duro comunicado en el que advierte de la escalada de agresividad que sufren los soldados desplegados en los perímetros fronterizos de las ciudades autónomas.

En su mensaje, ATME ha vuelto a exigir de manera urgente que se dote a los militares de la protección jurídica y laboral que merecen. En concreto, reclama que se les reconozca oficialmente como profesión de riesgo y que se les otorgue la condición legal de agentes de la autoridad. Esta última medida es fundamental, según la asociación, para garantizar una mayor seguridad jurídica frente a este tipo de atentados en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, desde la asociación militar se ha lamentado profundamente estar observando una deriva en la que parece que los soldados se han convertido en el objetivo de los inmigrantes violentos. Este episodio pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de que el Gobierno brinde un respaldo firme y un mayor apoyo institucional a quienes velan por la soberanía y la integridad territorial en Ceuta y Melilla.