Un diputado del PSOE planta cara a Sánchez por Ceuta: "Para que venga a reírse, que se quede de vacaciones"

El diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta, Melchor León, ha cargado contra Pedro Sánchez por sus declaraciones sobre la crisis que atraviesa la ciudad autónoma. El socialista ha acusado al presidente del Gobierno de faltar al respeto a los ceutíes después de que éste haya asegurado que actualmente permanecen unos 5.000 inmigrantes en Ceuta.

"Me parecen una falta de respeto para Ceuta y para toda España. Para que venga a reírse de los ceutíes que se quede de vacaciones", ha afirmado León en declaraciones a La Sexta, donde ha rechazado las cifras ofrecidas por Sánchez durante una entrevista concedida a la cadena SER.

León también ha cuestionado el relato del presidente sobre la situación que atraviesa la ciudad. "Aquí quedan más de 10.000 personas y tenemos una inseguridad que nunca hemos tenido en la vida, agresiones, ataques, robos, violaciones... que venga a decirnos que todo es por bulos de las redes sociales, para eso que siga de vacaciones", ha denunciado.

🔴 Melchor León (PSOE CEUTA): "Para que venga @sanchezcastejon a reírse de los ceutíes mejor que se quede de vacaciones" Demoledor pic.twitter.com/Hh08NLwKSh — Miguel Ángel Bernal Sánchez-Rosado (@mabernalsanchez) August 31, 2026

Las palabras del diputado socialista llegan después de que Sánchez haya abordado esta mañana la crisis de Ceuta en una entrevista en la SER. El presidente del Gobierno ha desvinculado a Marruecos de la entrada masiva de 80.000 personas registrada los días 30 y 31 de julio y ha señalado a una "internacional ultraderechista", con agentes rusos e israelíes, por la difusión de "bulos" a través de las redes sociales.

Sánchez también ha afirmado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no avisó al Gobierno de "la gravedad de la crisis que íbamos a vivir", una versión que contradice lo sostenido por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Sánchez habla de 5.000 inmigrantes

Durante la entrevista, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que Ceuta dispone actualmente de 3.000 plazas de acogida, frente a las 500 existentes antes de la crisis, y ha anunciado que la capacidad llegará a las 6.000 plazas "en un breve espacio de tiempo".

Según Sánchez, unos "5.000 inmigrantes" permanecen todavía en la ciudad autónoma. El Gobierno de Ceuta, sin embargo, calcula que quedan alrededor de 8.000 personas, mientras que León ha vuelto a situar este lunes la cifra por encima de las 10.000.